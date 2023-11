Bydlení v severních Čechách. Aktuální nemovitosti k bydlení či na investici

Komerční sdělení

Výstavba v Libereckém kraji nabírá podle dostupných dat dynamiku, a to zejména v několika posledních letech. Daří se jí i přes překážky, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků nebo nákladné stavební materiály. Jednou z charakteristických vlastností Libereckého kraje je pravidelná migrace obyvatelstva z měst do okolních obcí. Tento trend je zřetelný v rostoucím počtu nově postavených rodinných domů na okraji měst a v malých obcích. V Libereckém kraji je situováno několik významných městských center, jako jsou Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa, která přitahují stavební investice. Do těchto měst se koncentruje většina nové výstavby, ať už se jedná o bytové domy, nebo rodinné domy.

Teplice - Novoveská | Foto: archiv autora