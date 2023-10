Populačně nejsilnější ročník vstupuje do devátých tříd. V Ostravě-Porubě stojí gymnázium, které byste neměli minout.

Když vstoupíte do budovy Gymnázia Hello, dýchne na vás 21. století. Obří akvárium ve vestibulu určené pro biology, laboratoř, mikroskopovna, učebna virtuální reality, počítačové učebny plné technologií od robotů přes 3D tiskárny, drony, ale i k prasknutí naplněná školní knihovna a po chodbách a ve třídách soustředění studenti. Jedni dokončují projekt do geografie, druhá skupina plánuje výjezd do Francie. “Cestování, výměnné pobyty, poznávání jiných kultur, to je jedna z důležitých součástí na naší škole”, říká Lenka Nekorancová, koordinátorka projektů na Gymnáziu Hello.

Nový gymnaziální obor MMIT, který před dvěma lety na bilingvním Gymnáziu Hello otevřeli, splňuje podmínky moderního vzdělávání a podle odborníků je oborem budoucnosti. Čtyřleté soukromé gymnázium mohou letošní deváťáci zvolit hned ve třech variantách. Jazyková třída nabízí bilingvní výuku odborných předmětů a garantuje certifikovanou úroveň angličtiny. “ Naši absolventi často odcházejí s mezinárodními jazykovými certifikáty na úrovni C1”, říká Jiří Ližička, koordinátor jazykového vzdělávání na gymnáziu Hello. Všeobecné gymnázium je pak určeno pro ty, kteří svou vášeň a specializaci ještě neobjevili.

Gymnaziální třída Moderních médií a IT je pak pro všechny, kteří chápou, že budoucnost je právě v této oblasti. “Moderní didaktika je u nás samozřejmostí, studenty práce v hodinách baví a dává jim smysl. Tlačíme na dovednosti, které v životě rozhodně ocení. Umět komunikovat, pracovat v týmu, prezentovat své myšlenky a ovládat moderní technologie. Ty budou už brzy dominantou každého zaměstnání, na které si jen vzpomenete”, říká Vendula Trunkát Martiníková, koordinátorka oboru MMIT.

Své studenty si na Hello pečlivě vybírají, k přihlášce deváťák přikládá motivační dopis. Pokud se pak při studiu dostatečně snaží, chodí si každý měsíc pro prospěchové stipendium a škola mu otevírá i další cesty rozvoje, například kurzy CTM.

Studenti Hello cestují po světě, ale i po Česku, bádají, objevují, poznávají

"Každá škola vás bude přesvědčovat, že je ta nejlepší. My to děláme trochu jinak. Deváťák může přijít na Jeden den středoškolákem na zkoušku. Sám si volí den, kdy se staví. Zažije kompletní vyučování daného dne a zjistí, jestli jsme škola pro něj. A i rodiče tak lépe pochopí, jak moc se školné vyplatí" , říká Gabriela Juránková, metodička moderní didaktiky a manažerka komunikace.

“Berou mě tu jako parťáka, nevyvyšují se na mě, zajímá je můj názor a nutí mě myslet. A soutěžím v debatní lize, debatuju dokonce anglicky, to bych si před rokem nepomyslel”, říká Dominik Drdličko, student druhé ročníku MMIT.