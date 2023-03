Jitka Kosíková, vedoucí hospice v Poličce, pomáhá rodinám zvládnout úmrtí dítěte co nejlíp, aby dovedly dál žít.

Jitka Kosíková | Foto: Nadace rodiny Vlčkových

Jitka Kosíková začínala jako dětská sestra na oddělení anesteziologie a resuscitace (ARO). Dělala ji v těch nejtěžších situacích, kromě intenzivní péče v nemocnici také na zahraničních misích Lékařů bez hranic, které zachytila v knížce Břehy nejsou na dohled. Pak ji zaujala dětská paliativní péče.

Proč jste se rozhodla věnovat dětské paliativní péči?

Paliativa si našla mě. Dlouho jsem ani nevěděla, že existuje. Ve chvíli, kdy jsem do toho vplula, jsem toužila naučit se co nejvíc. Lákalo mě a motivovalo i to, že je paliativní péče obor, který je teprve v začátcích a má velký potenciál růst. Vnímala jsem, že k tomu můžu se svými zkušenostmi přispět.

Tento rozhovor je další ze seriálu Hrdinové péče o vážně nemocné děti. Vznikl díky Nadaci rodiny Vlčkových, která podporuje rozvoj péče o vážně nemocné děti a jejich rodiny.

Je možné říct, jaký příběh vám za léta péče o děti a rodiny nejvíce utkvěl?

Pamatuji si každý z příběhů, jak z práce v Cestě domů, tak v Oblastní charitě Polička, která místní hospic provozuje. Při úmrtí v rodině, která jsem zažila, je pro mě obrovské privilegium tam být a vidět, co prožívají. To mi dává hodně síly i zkušenosti, jak svou práci dělat co nejlépe dál. Jak umírání, tak následné truchlení s rodinou, která intenzivně sdílí ztrátu a bolest a někdy i úlevu, je něco, co člověk zažije málokdy. To lidé většinou nechtějí sdílet, ale my máme možnost u toho být. Je to neuvěřitelné.

Člověk by řekl, že je to těžké a mnozí u toho naopak nechtějí být. Co vám to dává?

Když vidím, co vše rodičům běží hlavou, tak mi přijde, že pak můžu přemýšlet, jak v dalších rodinách pomoci, aby tyto těžké chvíle měly možnost prožít co nejlépe. My nezměníme, že dítě umírá, ale můžeme jim dát příležitost, jak se k tomu postavit a prožít to co nejlépe.

Je možné to blíž popsat?

Rodina se snaží vždy situaci zvládnout nejlíp, jak to jde. S naší podporou, která může být někdy i minimální, si na některé věci přijdou sami. Dělají to, co potřebují. Dobré je, že to zvládnou. Neznamená to přitom, že to není smutné a nebolí je to. Myslím, že to souvisí s tím, že mohli něco dělat. Důležité jsou i drobnosti, když mohou dítě umýt, dát mu napít, uvařit mu, přečíst knížku, pro každého je to něco jiného. Je dobré vědět, že udělali všechno, co jde. Že jen neseděli a nečekali, až dítě zemře. Vidíme, že se díky dobré paliativní péči některé rodiny rychleji vracejí do svého běžného života. Mohou si dovolit třeba i humor. I když jim jejich dítě chybí, vzpomínají na něj a bolí to, tak nějakým způsobem dovedou dál žít. A vzpomínat na to, že spolu trávili čas.

Na co byste nalákala někoho, kdo se nevěnuje dětské paliativní péči?

Kolega, který paliativu poznal teprve nedávno, říkal, že díky ní může být sám sebou, že může být člověkem. Najednou v roli dětské sestry nebo lékaře nemusí nést expert jen tíhu, může povolit emoce a třeba i připustit, že ne vše dokáže vyléčit. I před rodinami. Jasně, že jsem expert a spoustu věcí vím, ale když se mě ptají, tak možná nechtějí erudovanou odpověď a za jejich otázkou může být strach, úzkost, potřeba s někým o tom, co se v nich odehrává, mluvit, nebo potřeba ujištění.

Cílem péče o vážně nemocné děti je pokrýt všechny potřeby, které nemocné dítě a pečující rodina mají nejen v oblasti medicínské, ale i psychologické, sociální, duchovní a dalších. Nadace rodiny Vlčkových usiluje o to, aby byl odborníků v těchto oborech dostatek, aby se na ně každá potřebná rodina mohla v těžké situaci kdykoli obrátit, a aby se tato péče v České republice rozvíjela a patřila k nejlepším na světě.