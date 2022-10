Asi jen těžko byste v Pardubicích hledali lepší místo pro život. Nově vznikající bytový komplex Prokopka roste kousek od centra města, přesto však v klidné lokalitě.

Prokopka. Na dosah přírodě, na dosah městu | Foto: enteria a. s.

A kde to přesně je? Rezidenční projekt Byty Prokopka leží v samotném srdci Pardubic mezi nábřežím Labe a bývalým areálem na výrobu mlýnských strojů Prokopka, podle kterého dostal svůj název.

Bytový dům je unikátní svým provedením. Stavitelé z českého stavebního holdingu enteria spolu s projektanty vymysleli bydlení nové generace. Dbá na vysoký standard vybavení s použitím mimořádně kvalitních materiálů, prémiových materiálů a moderním pojetím interiérů. Každý z bytů je vybaven podlahovým vytápěním a okny s izolačními trojskly, díky kterým budova dosahuje energetické náročnosti A. Je tedy nejen moderní, ale také velmi hospodárná.

Jedním z cílů projektu je vytvoření skvělého místa pro život uprostřed města. Rozvíjí proto koncept zdravého bydlení, který zajišťuje například systém řízeného větrání s rekuperací vzduchu. Chytré architektonické řešení pak využívá světových stran a spolu s konstrukcí tlumící okolní ruch nabízí opravdový klid vašeho domova.

Zdroj: enteria

Samotný komplex bude mít komfortní a bezpečný prostor pro venkovní relaxaci v podobě společné rezidenční zahrady s rozlohou více než 1000 metrů čtverečních. Vysokou přidanou hodnotou je i parkovací dům, který je přímou součástí projektu a nabídne dostatek zastřešeného stání pro každý byt. Obrovskou výhodou pro rodiny je dostupnost mateřských i základních škol a mnoha dětských hřišť doslova v docházkové vzdálenosti.

Strategickým umístěním zjednodušuje cesty uvnitř města i za jeho hranice a vytváří prostor pro plnohodnotný život.

No jen si to představte. Krátkou procházkou, povětšinou po nábřeží Labe, dojdete do centra města s řadou restaurací, kaváren i obchodů. Ještě blíž to máte do obchodního srdce města, kde má pobočky mnoho oblíbených značek oblečení, bot a najdete tady i food court. A pokud vaše srdce zatouží po cestování, do pěti minut budete na železničním nádraží, odkud to máte jen hodinu do Prahy. Díky vedení koridoru ale můžete vyrazit kamkoliv po celé republice i za její hranice.

Zdroj: enteria

Vítejte v Prokopce. Na dosah přírodě, na dosah městu.

Byty Prokopka jsou projektem českého stavebního holdingu enteria, který spojuje 12 společností zaměřujících se na různé oblasti stavební činnosti. I díky tomu může zaručit nejvyšší stavební i projekční kvalitu celého projektu.



www.bytyprokopka.cz