Strategický projekt POHO Park Gabriela oživí chátrající důl a vytvoří z něj dynamické kulturní centrum. Kromě rekonstrukce stávající budovy je součástí projektu novostavba. Nové informační centrum bude zázemím pro návštěvníky pohornické krajiny.

Bývalý důl Gabriela ožije. Bude z něj POHO Park Gabriela | Foto: Moravskoslezský kraj

„Jedeme podle plánu. Máme na stole novou skvěle zpracovanou vizualizaci vznikající projektové dokumentace rekonstrukce bývalé šachty, ze které se stane středobod pohornické krajiny Karvinska. Na dlouhém seznamu úkolů jsme si tak odškrtli další položku. Ten seznam začal nápadem zachránit chátrající důl. Posledním úkolem bude v roce 2027 slavnostně přestřihnout pásku POHO Parku Gabriela. Mez těmito milníky je na našem, jak se dnes říká, to do listu pořádná zásoba úkolů. Jeden za druhým se nám daří postupně plnit,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro chytrý region, průmysl a energetiku Jakub Unucka a připomněl, že projekt už získal financování z Operačního programu Spravedlivá transformace. Letos v červnu byla podána žádost o stavební povolení, tvoří se projektová dokumentace expozice a chystá se bezúplatný převod potřebných pozemků od státního podniku DIAMO a odkup od společnosti Asental.

Náměstek hejtmana Jakub Unucka mimo jiné představil i nový brand POHO Parku, vychází z hornických známekZdroj: Moravskoslezský kraj

POHO Park Gabriela bude propojovat historii Karvinska a těžby uhlí s moderními volnočasovými aktivitami. „Lidé sem budou mířit za odpočinkem i zábavou. Ze strojovny dolu vznikne multifunkční sál pro různé kulturní a společenské akce. Na nově vybudovaném náměstíčku budou relaxační zóny, stíněná posezení, dětská hřiště, foodtrucky nebo třeba letní kino. Adrenalinový zážitek a úchvatné výhledy nabídne ferratový výstup na jednu z těžních věží. Naopak ve sklepní části dolu vznikne interaktivní audiovizuální expozice nejen o hornické minulosti Karvinska,“ vyjmenoval jeden ze spoluautorů projektu Petr Birklen z krajské rozvojové agentury MSID s tím, že osvětlená pěší zóna propojí Gabrielu s nedalekým šikmým kostelem sv. Petra z Alkantary. Krátkou procházku budou provázet informační panely o historii původního zaniklého města a o jeho významných památkách a událostech.

POHO Park Gabriela bude provozovat spolek POHOPARK, jeho zakladateli jsou kromě Moravskoslezského kraje a města Karviná také regionální rozvojová agentura MSID a Iniciativa Dokořán. „Těšíme se na nové výzvy, které nám provoz POHO Parku Gabriela přinese. Kromě samotného zrekonstruovaného dolu bude jeho součástí nové turistické informační centrum, které bude vybudované z recyklovatelných materiálů a do šesti let dosáhne uhlíkové neutrality. Návštěvníkům nabídne ekologicky šetrné zázemí s restaurací a modulárními workshopovými místnostmi,“ řekl předseda spolku POHOPARK Michael Sikora a doplnil, že infocentrum bude zabudováno do podzemí vedle strojovny bývalého dolu.

„Karvinsku toho náš stát hodně dluží. Desetiletí tu místní lidé dřeli v šachtách, trpělo nejen jejich zdraví, ale i místní krajina a celé životní prostředí. Věřím, že POHO Park Gabriela spolu s dalšími strategickými projekty nastartují další rozvoj, že sem potečou další evropské i státní peníze, aby se dluhy, o kterých tu mluvím, splácely. Karvinsko si to zaslouží. Děkuji všem, kteří na projektu spolupracují, vážím si i vstřícného přístupu společností DIAMO a Asental, se kterými jsme řešili prodej dotčených pozemků. Gabrielu zrekonstruujeme i díky nim,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka a připomněl, že rozpočet projektu POHO Park Gabriela je 503 milionů korun, financování je z 85 % zajištěno z Operačního programu Spravedlivá transformace, zbytek nákladů pokryje Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu. Projektová dokumentace je ve finalizaci, na podzim 2024 by mohl začít archeologický výzkum dotčeného území, stavba začne na jaře 2025, hotovo by mělo být do konce roku 2027.