V pohornické krajině na Karvinsku vznikne do roku 2027 POHO Park. Nabídne lidem zábavu, vzdělávání i nové příležitosti. Hlavním cílem projektu je kompletní rekonstrukce bývalého dolu Gabriela, ze kterého se stane živé centrum pohornické krajiny.

Bývalý důl Gabriela bude opět sloužit lidem | Foto: Moravskoslezský kraj

„Karvinsko je stále ještě průmyslová krajina. Vidíme to opravdu na každém metru země. Ty milióny tun uhlí, co si lidé odsud dlouhé roky brali, bychom měli krajině nějakým způsobem vrátit. Před minulostí nemůžeme strkat hlavu do písku, prostě tady těm místům něco dlužíme. Chceme, aby se území v budoucnu dál rozvíjelo, vznikly zde nové průmyslové plochy, ale nemůžeme zapomínat, že se tady odehrál jeden z nejdůležitějších příběhů historie energetiky u nás. Nechceme tradiční hornické muzeum, těch je hodně. Chceme spíše ukázat, jak žili lidé na povrchu a co všechno s sebou hornictví přinášelo. POHO Park Gabriela bude taky připomínat minulost i budoucnost přístupu člověka k přírodě při hledání vhodných zdrojů energie. Celý areál bude splňovat náročná energetická kritéria, nová přístavba bude jako jedna z prvních staveb u nás stoprocentně rozebratelná a recyklovatelná. POHO Park se v tomto směru může stát vzorem pro další projekty obnovy industriálních památek nejen u nás, “ uvedl 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro energetiku, průmysl a chytrý region Jakub Unucka a připomněl, že rekonstrukce dolu Gabriela je součástí strategického projektu POHO Park, který se bude ucházet o peníze z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Model projektu odhalili na tiskové konferenci náměstci hejtmana Jakub Unucka a Jan KrkoškaZdroj: Moravskoslezský kraj

Projekt POHO Park, který je součástí programu POHO 2030, řeší území o celkové rozloze 22 hektarů. Bude se rozkládat od kostela sv. Petra z Alkantary včetně přilehlé vodní plochy až k bývalému dolu Gabriela. „Okolí šikmého kostela se stalo oblíbeným místem pro výletníky. Dnes jich je násobně více než třeba před třemi lety a POHO Park jim brzy přinese další možnosti. Návštěvnické centrum nabídne zábavu, kulturu i prostor pro odpočinek. K dispozici budou výstavní a konferenční sály, ale také komerční prostory. Lidé se sem budou sjíždět na nejrůznější akce nebo třeba navštíví unikátní audiovizuální expozici, která představí příběh zaniklé Karviné. Jsme v kraji hrdí na industriální dědictví, a i tady chceme ukázat, že tyto památky mají co nabídnout a přitahují čím dál více lidí,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška a doplnil, že odhadované náklady projektu jsou vyčísleny na 503 milionů korun. Dotace z Fondu pro spravedlivou transformaci pak bude 85 %.

Žádost o dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace již byla podána, ve druhé polovině tohoto roku budou zahájeny práce na projektové dokumentaci. Stavební práce by měly začít v roce 2025, POHO Park spustí provoz během roku 2027. POHO Park budou společně provozovat Moravskoslezský kraj, statutární město Karviná, krajská společnost MSID a spolek Iniciativa Dokořán.