CAMP a Signal Festival uvedou nový projekt Refika Anadola: Prague Dreams

Největší zahraniční hvězda Signal Festivalu, digitální umělec Refik Anadol, představí své unikátní dílo v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Umělec a průkopník v oblasti umělé inteligence vychází z městských dat Prahy, která poskytl Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Virtuální 3D model města tvořený až 4 500 km ulic používají odborníci už několik let. Mohou díky němu například zlepšovat bezbariérovost zastávek MHD a veřejných prostranství. Nyní z něj vznikne jedinečné site-specific dílo. Signal Festival se koná od 13. do 16. října 2022. Projekce v CAMPu bude však k vidění až do 6. listopadu.

Foto: praha.camp