Největší český veletrh obytných vozidel a kempování Caravaning Brno slaví dvacátý ročník ve velkém.

Caravaning Brno hlásí rekordní účast | Foto: Veletrhy Brno

Na brněnském výstavišti mu od 2. do 5. listopadu budou patřit rovnou tři pavilony. Svým rozsahem a obsazeností reflektuje aktuální poptávku po obytných autech a karavanech na našem trhu, která byla v letošní sezóně nad očekávání vysoká.

„Ačkoli se po nedávné pandemii, která přinesla enormní zájem o tento styl cestování, růst počtu karavanistů v Česku vrátil do normálu, obytných vozidel na našich silnicích neustále přibývá. Letošní rok bude co do počtu registrací nových vozů třetím nejlepším v historii,“ říká vydavatel magazínu CamperLIFE.cz a spolupořadatel doprovodného programu Jan Bordovský.

Tři pavilony a více než osmdesát značek

I proto mohou letos návštěvníci veletrhu očekávat rekordní tři pavilony věnované výhradně obytným vozidlům a cestování s nimi. Úplně poprvé se veletrh rozšíří i do pavilonu G1, kde se pod názvem Adventure Hall budou prezentovat vozidla a značky určené dobrodružnějším cestovatelům a milovníkům expedičního a off-road cestování. Nejen díky tomuto kroku pořadatelé očekávají v letošním ročníku až 25 000 návštěvníků.

„Větší poptávku po expozicích značek pro dobrodružnější cestování registrujeme již delší dobu, proto jsme se rozhodli návštěvníkům vyjít vstříc a tomuto novému trendu věnovat samostatný pavilon. Věříme, že svým pojetím, od stylu samotných expozic až po samostatný doprovodný program, osloví úplně novou skupinu návštěvníků,“ informuje manažerka veletrhu Simona Křečková.

Návštěvníci se letos po areálu brněnského výstaviště pořádně nachodí – čekat na ně totiž bude rekordních dvacet tisíc metrů čtverečních výstavní plochy a více než stovka vystavovatelů. V největším pavilonu P budou situovány tradiční známé značky obytných vozů a karavanů nejrůznějších typů a velikostí, nejvíce novinek na sezónu 2024, ale také kempingové doplňky, kempy a turistické destinace. Pavilon F bude opět hostit vozy z prémiového segmentu určené pro nejnáročnější zákazníky.

Nově přidaný pavilon G1 pak bude základnou všech dobrodruhů, kteří zde pod názvem „Adventure Hall“ najdou minikaravany, střešní stany, kempingové vestavby, či expediční a off-road vozidla – samozřejmě vždy v kempingové úpravě.

Pro zájemce o starší vozidla bude k dispozici na venkovní ploše také oblíbený velký bazar karavanů.

Přijede i Fotr na tripu a Monika Leová

Na nadšence čekají dokonce dva nezávislé doprovodné programy plné přednášek, rad, cestopisů a besed s cestovateli i staviteli expedičních speciálů. A s přednáškou a autogramiádou zde na čtvrtek a pátek zavítá také oblíbený Pepa Vrtal alias Fotr na tripu. Ve čtvrtek bude hostem Caravaningu i moderátorka Monika Leová se svým karavánkem Levánkem.

Zdroj: Youtube

Dvě pódia plná cestovatelských besed a přednášek

Veřejnost poprvé čekají také dva samostatné doprovodné programy. Velké pódium v pavilonu P představí od čtvrtka do neděle bezmála dvacet prezentací, od zajímavých cestopisů přes technické rady až po bezpečnost na cestách. Program v Adventure Hall se naproti tomu vydá cestou tematicky zaměřených besed.

„Návštěvníkům Adventure Hall nabídneme novou koncepci doprovodného programu, který se bude skládat z tematických bloků a místo tradičních přednášek přinese moderované besedy se zajímavými hosty z našeho oboru, ať už jde o cestovatele, influencery či stavitele expedičních vozidel. Návštěvníci si tak mohou předem vybrat, které téma je zajímá, a vyhradit si na něj čas,“ uvádí k programu jeho spoluautor Tomáš Málek.

Caravan Park pro návštěvníky ve vlastních karavanech

Hosté, kteří na veletrh zavítají ve vlastních obytných vozech a budou chtít zůstat přes noc, mohou i letos využít karavanového stání Caravan Park, které bude k dispozici na volné ploše přímo uvnitř areálu výstaviště. K dispozici zde budou mít nejen elektrickou přípojku, ale také plnohodnotné servisní místo s pitnou vodou a výlevkami pro odpadní vodu i chemickou toaletu.

Zdroj: Youtube

Základní informace

Veletrh Caravaning Brno se koná od 2. do 5. listopadu. Otevřeno je vždy od 9 do 18 hodin, poslední den jen do 16 hodin. Nejvýhodnější vstupenky lze koupit předem na webu, budou však k dostání i na místě.