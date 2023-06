Domácí moderní gymnastky TopGym Karlovy Vary vybojovaly devět umístění. Největší boj svedla Klára Orlová, která v seniorské kategorii vybojovala bronz za nedělní část závodu a ve dvoudenním hodnocením se umístila rovněž na třetím místě.

Daniela Yakimets v sestavě s obručí | Foto: Martin Pokladník

Velká hala KV Areny ve dnech 17. a 18. června 2023 nabídla divákům místo obvyklé bílé ledové plochy opravdu pestrou podívanou. Moderní gymnastky z osmi zemí v krásných trikotech předváděly své dovednosti v tomto krásném olympijském sportu. „Kdo přišel, rozhodně se měl na co dívat. V devíti věkových a výkonnostních kategoriích se během dvou dnů sboru rozhodčích předvedly velmi kvalitní závodnice, z nichž některé jsou držitelky mistrovských titulů. Kromě nich karlovarský závod poctily svojí účastí také česká seniorská reprezentantka Denisa Šťepánková a její slovenská soupeřka Michaela Žatková“, přibližuje obsazení mezinárodního závodu Jiří Herian, předseda pořádajícího TopGymu.

O vysoké sportovní úrovni svědčí i to, že zatímco v sobotní části závodu byla Denisa Štěpánková za výkony s obručí a kužely na očekávaném prvním místě, v nedělní části ji v sestavách s míčem a se stuhou ve velmi vyrovnaných výkonech odsunuly tři německé závodnice a Michaela Žatková až na pátou příčku. Sobotní bodový náskok tak Denise stačil alespoň na to, aby si za celkové hodnocení odnesla stříbrný pohár za dvoudenní víceboj. „Právě Denisa Štěpánková byla i osobností letošního ročníku Carlsbad RG Cup a kromě svých závodních povinností se věnovala i setkávání s mladšími gymnastkami, které si s ní mohly popovídat, udělat si společnou fotografii a získat podepsanou fotokartu“, dodává Jiří Herian, který ji na závěrečném ceremoniálu osobně předal zvláštní cenu za její dlouhodobý příkladný přístup k moderní gymnastice.

Rozálie Laslopová i pře svůj nízký věk už skvěle zvládá náčiníZdroj: Patrik Nemes - PNP Media

Celkovým vítězem jedenáctého ročníku Carlsbad RG Cup se stal slovenský tým TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady ve složení Veronika Marková, Xénia Benkovitsová a Sophia Izabella Mikloši. „Tento tým obhájil své loňské vítězství, i když letos v jiném složení a velmi těsně“, komentuje výsledek Jiří Herian, který v roli ředitele závodu také vítězný pohár předával.

Z karlovarských závodnic se za pořádající klub TopGym Karlovy Vary představilo 20 závodnic, z nichž hned osm medailově bodovalo. „Domácí prostředí bylo pro některé naše závodnice výhodou, pro jiné naopak až příliš zavazující. Zatímco v sobotu naše gymnastky v těžké konkurenci odešly s prázdnou, tak v neděli si vše vynahradily. Vyzdvihnout bych chtěl hlavně naše nejmenší, které jsou nadějí nejen karlovarské moderní gymnastiky“, chválí výkony trenér Jiří Špička, který rovněž zasedl ve sboru rozhodčích.

Nejzkušenější karlovarské závodnice v seniorské kategorii čelily oba dny velké konkurenci, zejména zahraničních závodnic. „Zatímco se v sobotu více dařilo Kristině Bernatové, která skončila na nepopulárním čtvrtém místě, tak v neděli měla svůj den Klára Orlová, která se v sestavě s obručí umístila na třetím místě, zatímco Kristina se po dvou pádech náčiní musela spokojit až s místem šestým. Klára tak vybojovala kromě bronzové medaile i bronzový pohár za dvoudenní víceboj“, uzavírá jejich trenér Jiří Špička.

Diváci mohli během dvoudenního závodního programu využít ve foyer KV Areny prodej gymnastických potřeb, vyfotit se s maskotem KV Areny a hlavně gymnastickou školičku se Stuhovou vílou, kde si nejenom dětští návštěvníci, ale i jejich rodiče, mohli vyzkoušet své dovednosti s gymnastickým náčiním.

Záštitu nad závody moderní gymnastiky opět převzali Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje a Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka města Karlovy Vary. „Díky finanční podpoře Statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje a partnerství KV Areny se jedenáctý ročník velkých mezinárodních závodů v moderní gymnastice podařilo nejen uspořádat na vysoké organizační úrovni, ale též umožnit všem divákům bezplatný vstup“, chválí přístup a podporu města a kraje ředitel závodu Jiří Herian.

„Letos si připomínáme výročí 70 let české moderní gymnastiky a jako pořadatelé věříme, že i my jsme těmito dvoudenními závody přispěli k důstojnému připomenutí tohoto jubilea. Jsem rád, že díky naší práci v posledních letech je moderní gymnastika v Karlových Varech, kde se pořádalo v roce 1958 vůbec první mistrovství Československa v tomto sportu, opět vidět, divácky se stává atraktivnější a náš klub má rovněž vzrůstající sportovní výsledky.“

TopGym Karlovy Vary děkuje za podporu Carlsbad RG Cup svým partnerům:

Karlovarský Kraj, Statutární město Karlovy Vary, Nadace města Karlovy Vary, KV Arena, Národní sportovní agentura, Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Thun 1794, Hypermarket Globus, Karlovarská plynárenská, Gitech, Butik Alta, Vřídlo výrobní družstvo, Hotel Ferdinandhof, Flora Centrum, MABE-KV, Obchodní centrum Varyáda

Výsledky karlovarských závodnic

1. místo Bečvářová Zuzana (kategorie Minis 2016 and younger - bez náčiní) • 2. místo Eldarusheva Asiya (kategorie Minis 2016 and younger - bez náčiní) • 3. místo Filipenko Karolina (kategorie Minis 2016 and younger - bez náčiní) • 2. místo Laslopová Rozálie (kategorie Babies 2016 and younger - dvojboj) • 4. místo Žbánková Sarah Emilly (kategorie Babies 2015 and younger) • 5. místo Balas Veronika (kategorie Babies 2015 and younger) • 8. místo Lukas Laura (kategorie Babies 2015 and younger) • 2. místo Pšeničková Vanesa (kategorie Level A Children 2014) • 3. místo Yakimets Daniela (kategorie Level A Children 2014) • 8. místo Bašistová Beáta (kategorie Level A Children 2013) • 17. místo Negreskul Viktorie (kategorie Level B Children 2014) • 11. místo Mitro Aneta (kategorie Level B Children 2013) • 4. místo Laslopová Barbora (kategorie Level A Pre-junior 2012) • 7. místo Kozlova Nelly (kategorie Level A Pre-junior 2012) • 9. místo Bendová Jolana (kategorie Level B Pre-junior 2011) • 8. místo Kopfstein Laura (kategorie Level A Junior 2010) • 2. místo Samarska Vlada (kategorie Level B Junior 2010) • 9. místo Flaksová Diana (kategorie Level B Junior 2008 - 2009) • 3. místo Orlová Klára (kategorie Level B Senior 2007 and older) • 4. místo Bernatová Kristina (Level B Senior 2007 and older) • Pohár za 3. místo víceboje Orlová Klára (Level B Senior 2007 and older)

Česká reprezentantka Denisa Štěpánková se věnovala malým gymnastickým nadějímZdroj: Martin Pokladník