Těšte se na bohatý kulturní program jedné z nejkrásnějších pražských národních kulturních památek.

Foto: Novoměstská radnice, příspěvková organizace

8. října vás Novoměstská radnice s radostí přivítá na gastronomickém Festivalu delikátních chutí a vy budete moci ochutnat nevšední a cizokrajné lahodné pokrmy a nápoje kuchyní například z Peru, Indie, Mexika, mnoha oblastí Asie, ale i Rakouska, Francie nebo Sicílie. Na své si přijde milovník masa i vegetarián, návštěvník konzervativnější i ten, kdo rád objevuje chutě z druhého konce světa.

DelikatesyZdroj: Jitka Pekarová

17.–18. 9. proběhne již 10. vydání akce Novoměstské radnice věnované řemeslům a především těm, kdo jsou jejich mistry i všem, kdo se pro svou budoucí kariéru teprve rozhodují. Jubilejní 10. ročník Řemesla živě nabídne kvalitní a velice zajímavou prezentaci jednotlivých řemeslných škol a oborů jako takových. Nebudou chybět workshopy a možnost si mnoho oborů vyzkoušet a promluvit si přímo s jejich mistry.

Řemesla ŽivěZdroj: Jitka Pekarová

Další dva festivaly pak proběhnou v listopadu. Ve dnech 3. – 4. 11. Whisky Life! Prague 2023 - festival (nejen) pro milovníky whisky, 11. 11. setkání milovníků jídla a příznivců časopisu Zimní Apetit piknik. A od 23. do 26. 11. se bude konat i 49. veletrh starožitností Antique – podzim 2023. A pak se již můžete těšit 9. 12. i na vánoční jarmark Novoměstský advent.

Pohled z věže novoměstské radniceZdroj: Miroslav Bárta

Kromě Neviditelné výstavy, putovní výstavy Stopy židovské přítomnosti v Praze 2, stálé expozice o historii Nového Města pražského či sochařských děl můžete na Novoměstské radnici shlédnout i další výstavy. Od 19. 9. do 19. 11. dvojjazyčnou, česko-německou výstavu přibližující životní osudy a aktivity vybraných osobností z řad české a moravské šlechty po druhé světové válce Kulturní mosty v Evropě / Česká a moravská šlechta z Čech po roce 1945. Od 25. do 29. 10. výstavu obrazů z charitativního projektu Společnosti DUHA, z.ú. – Novoročenky pomáhají, během které najdete krásu v obrazech dospělých lidí s mentálním znevýhodněním. Letos slaví 100. výročí svého založení zednářská Veliká Lóže České republiky (VLČR). K této příležitosti se její členové rozhodli uspořádat od 27. 9. do 26. 11. výstavu Zednáři s podtitulem Svobodné zednářství očima svobodných zednářů a seznámit veřejnost podrobněji se svou historií i současnou činností. I tato výstava bude dvojjazyčná (ČJ a AJ).

Zdroj: Petra Baďurová

Novoměstská radnice nabízí též překrásnou vyhlídku z ochozu její téměř 70 metrů vysoké věže, kam vede 221 schodů, komentované prohlídky s poutavým výkladem vhodným i pro děti, bohatý hudební program pro všechny věkové kategorie a mnohé další kulturní a společenské akce i posezení na nádvoří v kavárně se zahrádkou.

Podrobný kulturní program Novoměstské radnice:

www.nrpraha.cz/program/ / www.facebook.com/NRpraha.cz / www.instagram.com/NRpraha/

Foto: David Tesař, Jitka Pekarová, Miroslav Bárta, Petra Baďurová, archiv NR/pořadatelé výstav