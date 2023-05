Cattara je značka outdoorového vybavení a pomůcek, která český trh obohacuje už od roku 2016. Stojí za ní nadšenci do rybaření, kempování a chození po přírodě. Dost produktů jim však na našem trhu chybělo, případně byly nesmyslně drahé, a tak se prostě rozhodli, že je začnou sami dodávat ve vysoké kvalitě za dostupné ceny.

V sortimentu značky Cattara najdete spacáky, karimatky, stany, skládací lopatky, precizní nože, svítilny, kempingový nábytek, rybářská křesílka či houpací sítě. Nově je součástí nabídky také rozkládací, solární nabíječka. Hit dnešní doby, kdy prostě potřebujeme mít s sebou nabitý smartphone.

Solární nabíječka do kempu, na túru i na chatu

Většina dnešních telefonů vydrží tak akorát jeden den, pak je zase musíte dobít. Pokud je používáte pro navigaci, tedy využíváte GPS, vybíjí se ještě rychleji. Při plánování každého pobytu v přírodě je tedy potřeba počítat i s nabíjením. Jenže kde? Jednou z variant je samozřejmě powerbanka, jenže z té se nedá nabíjet donekonečna. Kromě toho powerbanky s velkou kapacitou (třeba 20 000 mAh) jsou dost těžké. Daleko lepší variantou je tedy solární nabíječka.

Ze solární nabíječky nabijete telefon, tablet, čtečku a jinou drobnou elektroniku. Ten od značky Cattara měří pouhých 44 na 16,5 cm a váží něco málo přes 300 g. Příkon má až 10W, efektivita čtyř monočlánků je 19,5 %. A jak to funguje v praxi?

Čtyři panely jsou skládací, aby ve složené podobě zabíraly co nejméně místa a dobře se přenášely. Když je chcete používat, potřebujete naopak co největší plochu, aby solární články přijímaly co nejvíce slunečního záření. Panel tedy rozložíte a umístíte na slunce. Můžete ho položit klidně na zem, dá se ale také zavěsit na batoh, abyste si nabili telefon za chůze. Karabiny na připnutí k batohu jsou již součástí balení stejně jako popruhy, pomocí kterých nabíječku zajistíte ve složeném stavu. Jediné, co si musíte přibalit, je USB kabel, kterým budete nabíjet svá zařízení.

Budva samorozkládací stan pro 3-4 osoby

Další novinkou v sortimentu je rychlorozkládací stan BUDVA pro 3-4 osoby. Jestliže neustále bojujete se stavěním stanu, nechce se vám tím ztrácet čas, nebo častokrát docházíte na místo až za šera a pak máte se stavěním stanu potíže, BUDVA je řešením. Má unikátní systém, díky kterému jen stačí táhnout nahoru a stan se sám rozloží. Vy ho pak pouze zajistíte pomocí kolíků. Stejně snadné je i skládání, stačí mechanismus povolit.

Stan je přitom velmi kvalitní a bytelný, velmi dobře drží. Vstup je klasicky na zip, můžete ho zakrýt moskytiérou. Na bočních stěnách stanu najdete kapsy pro odkládání telefonu, baterky a dalších drobností. Vyrobený je z voděodolného materiálu s vodním sloupcem 3000 mm (PU 3000). Švy jsou podlepené, podlaha vyvýšená. Nosné tyče jsou vyrobené ze skelných vláken. Rozložený stan má rozměry 280 × 140 × 220 cm, ve složeném stavu pak 130 × 20 × 20 cm. Je určen pro 3 až 4 osoby.

Zkompletujte svou výbavu

Období vhodné pro turistiku a spaní pod stanem právě začíná, tak si připravte výbavu a naplánujte nějaký výlet. Se samonafukovací karimatkou, samonafukovacím polštářem, teplým spacákem a samorozkládacím si přichystáte příjemné lože téměř bez práce. Nezapomeňte si s sebou čelovku, rychleschnoucí ručník, skládací nožík, vařič.

Na webu značky Cattara najdete spoustu inspirace, pořídíte tam veškeré vybavení do přírody. Na spaní, na vaření, pro zábavu. Cattara je důkazem, že kempingová výbava a výbava na turistiku nemusí být drahá. Seznam oficiálních prodejců produktů Cattara najdete na jejich webu. Jsou mezi nimi i známé internetové obchody jako Alza.cz a věřte, že v Alzaboxu budete mít výbavu doručenou bleskově. Hned tento víkend můžete vyrazit, pokud to počasí dovolí.