Procházíte právě náročným období klimakteria? Přečtěte si, s jakými příznaky vám může pomoci CBD.

Kvalitní CBD produkty nabízí česká firma Hemnia. | Foto: Hemnia

Co je to menopauza a jak se projevuje?

Menopauza je součást klimakteria, je to období, kdy dochází k postupnému útlumu hormonální činnosti vaječníků a k poklesu produkce hlavních ženských pohlavních hormonů, estrogenu a progesteronu. Menopauza přichází obvykle mezi 45. a 55. rokem života. Hlavním příznakem jsou změny v menstruačním cyklu.

Kromě nepravidelného cyklu doprovází menopauzu i další nepříjemné projevy, mezi které patří návaly horka a pocení, trávicí problémy, problémy se spánkem, vaginální suchost, náladovost, deprese, nárůst hmotnosti a řídnutí kostí.

Jak zvládnout pokles hladiny estrogenu?

Estrogen je hlavní ženský hormon, který je odpovědný za růst a vývoj pohlavních orgánů a regulaci menstruačního cyklu. Ovlivňuje také metabolismus, krevní tlak, hustotu a zdraví kostí a hladinu cholesterolu.

Nedostatek tohoto hormonu při menopauze řeší lékaři nejčastěji hormonální substituční terapií, která s sebou ale nese jistá zdravotní rizika. Pokud dáváte přednost přírodním prostředkům, vhodnou alternativou k hormonální léčbě pro vás mohou být fytoestrogeny nebo kanabinoidy, například CBD.

CBD: S čím může při menopauze pomoci?

Kanabidiol (CBD) je látka, která se přirozeně vyskytuje v rostlině konopí a nemá psychoaktivní účinky. Na trhu je dnes již nepřeberné množství produktů s kanabidiolem, oblíbené jsou zejména CBD oleje a kapky, CBD kapsle a vaporizační pera s obsahem CBD.Kvalitní o ověřené produkty najdete například v nabídce české značky Hemnia, která se specializuje na produkty z konopí.

A s jakými příznaky si CBD umí poradit?

Regulace nálady a úleva od stresu

Během menopauzy se mnoho žen potýká se změnou nálady. Pokles hormonů se projevuje úzkostí, podrážděností a depresí. Výzkumy opakovaně ukazují, že CBD může pomoci při stresu a úzkosti.

Lepší spánek

Nízká hladina progesteronu, noční pocení a další fyzické a psychické změny mají za následek nekvalitní spánek během menopauzy. Výsledky vědeckých studií poukazují na to, že CBD může pomáhat s nespavostí, což potvrzují i sami uživatelé.

Při potížích se spánkem můžete vyzkoušet CBD oleje a kapky, případně oleje kombinující CBD a CBN (kanabinol).

Zdravé a pevné kosti

Pokles hladiny estradiolu má za následek řídnutí kostí, což vede k chronickému onemocnění kostry (osteoporóze). Uvádí se, že v období menopauzy dochází k průměrnému úbytku kostní hmoty přibližně o 10 %. CBD může zlepšit hustotu kostí (kostní hmoty) a zároveň chrání před zánětem.

Ať už se rozhodnete vyzkoušet CBD, nebo jiný doplněk pro zvládnutí příznaků menopauzy, nezapomeňte, že nejdůležitější je dbát také na vyváženou stravu, pravidelný pohyb a odpočinek.