Všichni to vidíme u svých rodičů nebo prarodičů. To, co potřebují nejvíc, je občas dobít baterky. A je úplně jedno, jestli jste rodič malého dítěte, maturanta nebo už máte děti dospělé. Jakmile se jednou stanete rodičem, jste jím napořád.

Ptali jsme se brněnských rodičů, co je trápí a co konkrétně by jim pomohlo. Proto jsme společně s nimi připravili takový program, který jim přinese to nejdůležitější, a to je čas. S problémy, které rodiče řeší, chceme v koalici Lidovců a Starostů, pomoct, poradit a pokud je to v našich silách, tak je i vyřešit. Hledání místa ve školkách, průjezdnost městem, parkování, nejistá budoucnost, to všechno jsou věci, které rodiče dennodenně vysilují. Je důležité mít možnost aktivního odpočinku, bohatého kulturního a společenského vyžití, dostupnou kvalitní zdravotní péče a sociální jistoty.

V Brně přicházíme s myšlenkou rodičovských voucherů. V době růstu životních nákladů se rodiny rozhodují, kam nutně investovat svoje peníze. Nemůžeme dopustit, aby rodiče nemohli posílat své děti do kroužků, zušky, skautu, sportovních klubů a dalších volnočasových aktivit. Proto chceme, aby město každý rok přispělo na sportovní, hudební a jiné volnočasové aktivity jejich dětí do 18 let, které navštěvují základní nebo střední školu. Jedná se o roční příspěvek 6000 korun na volnočasové aktivity za jedno dítě.

Více než dva měsíce jsme zjišťovali, jaké Brno chtějí samotní Brňané. Po zeleni a parkování by rodiče uvítali hlavně nová a upravená dětská hřiště. V tomto období se nám povedlo zrevitalizovat dětské hřiště v Lužánkách, zastínit hřiště na Obilním trhu a technologií 3D tisku postavit zbrusu nové a originální hřiště v Bohunicích při ulici Uzbecká. Tímto směrem chceme pokračovat. Vytvoříme koncept dětských hřišť, při kterých ve veřejném prostoru upřednostníme světlé barvy, které nebudou přispívat k oteplování města. Tam, kde to půjde, maximálně ozeleníme hřiště, aby zde děti mohly najít přirozený stín. Využijeme popínavé rostliny, zelené travnaté pásy nebo květiny. U parků a dětských hřišť plánujeme vybudovat bezbariérové veřejné toalety i s přebalovacími pulty. Věřím, že si brzy každý rodič najde své oblíbené dětské hřiště pro své děti a bude tak mít dostatek času a prostoru k odpočinku.

Vytipovali jsme 10 lokací, kde bychom mohli postavit nová sportoviště, která budou sloužit pro děti, mladistvé a širokou veřejnost. Aktivní životní styl nesmí mít v Brně žádné překážky. Chceme hustou a pestrou nabídka sportovišť pro všechny generace. Aby si na své přišli, jak děti, tak mladiství, dospělí nebo i senioři a handicapovaní.

Chtěli bychom pomoci takzvané sendvičové generaci. Jedná se o ty, kteří se starají nejen o své děti, ale i své rodiče. Těchto lidí přibývá a v této době to mají opravdu těžké. Je potřeba se jim věnovat. Město se o sendvičovou generaci musí postarat a nabízet jim možnosti, jak jim ulehčit a zároveň dobít baterky. S tím souvisí kvalitní zajištění terénní pečovatelské pomoci nebo odlehčovacích služeb, aby lidé ze sendvičové generace měli možnost si odpočinout.

Brno je město rodičů a dětí se nám tady rodí každý rok více. S tím souvisí, že už dopředu je nutné připravovat kapacity v mateřských i základních školách. Za poslední tři roky jsme rozšířili počet míst v mateřských školách o 400 míst. V tom chceme pokračovat i nadále. Aktivně řešíme, kde stavět nové školy a školky. Po domluvě s brněnskými Sokoly postavíme novou základní školu na Botanické. Teď se pracuje na investičním záměru, pokud vše půjde dobře, mohlo by se začít stavět zhruba v letech 2024-2025. V příštím roce naopak počítáme se vznikem nového městského gymnázia u Lužánek. Studenti by zde mohli začít chodit od školního roku 2023/2024.V letošním roce budeme také otevírat první městskou střední školu, ta bude v Žabovřeskách a bude waldorfského typu.

