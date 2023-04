Sledujte unikátní online fórum, kde se dozvíte ještě mnohem více!

Celosvětový projekt Creative Society, u nás více známý pod názvem Tvořivá společnost, do kterého jsou zapojeni nezávislí odborníci ze 180 zemí, bude vysílat 22. dubna 2023 v 17.00 SEČ. na všech sociálních platformách online fórum. Fórum, kde se dozvíte pravdu, kterou před námi skrývají. Dozvíte se unikátní informace, které nikdo ještě nikdy neslyšel.

V čem bude toto fórum jedinečné a kolosální

Vědci z Creative Society již více jak 27 let provádí interdisciplinární výzkumy, které není schopna provést žádná jiná instituce ani organizace na světě. Své výsledky podložené skutečnými fakty následně prezentují veřejnosti s cílem propojit a informovat lidi z celého světa o následujících tématech:

Co se stalo s planetou Mars?

- Vědecká fakta o příčině zániku Marsu. Proč v příštích 14 letech může Země zaniknout ze stejného důvodu? Máme k tomu blízko?

Ekonomické perspektivy – hrozí nám kolaps světové ekonomiky?

- Narůstající energetická krize. Pravda o jejích příčinách a důsledcích.

- Příčiny blížícího se kolapsu světové ekonomiky a našeho pohodlného života v nadcházejících letech.

Umělá inteligence v praxi

- K jakým důsledkům povede vývoj umělé inteligence v současném spotřebitelském formátu společnosti.

Klimatická krize a její vývoj

- Všechny klimatické katastrofy se odehrávají podle našeho matematického modelu. Co nás tedy čeká v nejbližších letech?

- Bohužel za 27 let výzkumu vědci z Creative Society ještě ani jednou neudělali chybu ve svých prognózách.

- Co se ve skutečnosti děje se zemským jádrem? Skutečné příčiny současných klimatických změn.

- Hrozba erupce Yellowstonu. Jaké současné příznaky aktivace supervulkánu před námi skrývají seismologové a vulkanologové a proč?

Na fóru se rovněž budou prezentovat nové nápady a řešení, jak zlepšit současnou situaci a vybudovat lepší budoucnost pro nás všechny. Toto fórum nabídne možnost, jak sdílet zkušenosti a znalosti, a posunout tak současnou společnost kupředu k novému formátu společnosti hodného života člověka v 21. století. Života bez válek a strachu. Života plného zdraví, radosti a štěstí podpořeného technologiemi, o kterých se nám zatím jen zdá.

Buď tedy součástí řešení i ty! Nyní je osud světa i ve tvých rukou. Připoj se a řekni o této události všem!

Po odvysílání fóra 12.11. 2022 se v celém světě k projektu připojila spousta lidí, kteří byli šokováni informacemi o klimatu a začali se tak více zajímat a sledovat probíhající globální změny.

Pozvánka na prezentaci projektu Creative Society v Ostravě

27. května budete moci osobně přijít do kulturního domu Katrio v Ostravě a diskutovat svoje otázky s účastníky projektu.

Sledujte stránky www.creativesociety.com/cs

