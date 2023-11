Období přijímacích zkoušek se nezadržitelně blíží, ale naštěstí je stále ještě dost času na přípravu. Týkají se letos přijímačky i Vašeho potomka, respektive celé Vaší rodiny? Máte obavy, jestli se Vaše dítě dostane na školu, na kterou skutečně chce? Bojíte se, jak bude následně zvládat výuku na vysněné střední škole? Potřebuje upevnit základy v matematice nebo českém jazyce a přitom by se ještě potřebovalo připravit na přijímací zkoušky? Máme na to snadný recept, přijďte se přesvědčit do BASICu!

Foto: Studijní centrum BASIC Plzeň, z.s.

Nabízejí se hned tři důvody proč se na střední školu připravovat právě s výukovým centrem BASIC. Zaprvé, používají specializovanou výukovou metodu s prokazatelnými výsledky, zadruhé – kladou důraz na individuální doučování šité na míru potřebám vašeho dítěte a vaší rodiny a zatřetí, učitel vždy zvolí optimální tempo výuky s ohledem na aktuální potřeby dítěte.

Je všeobecně prokázané, že příprava na přijímací zkoušky je velice důležitá. Bezesporu se jedná o důležitý milník v životě Vaší ratolesti. Výsledky přijímacích zkoušek udávají, jakým směrem se Váš potomek bude ubírat minimálně následujících několik let, ve většině případů je pak střední škola i základem jeho budoucí profese či zaměření v jeho prvních ekonomicky aktivních letech. S přípravou na přijímací zkoušky tedy neotálejte. Platí obecné pravidlo, že čím dříve začnete, tím lépe. Pokud se žák připravuje na zkoušky průběžně, má při nich daleko větší pravděpodobnost úspěchu.

Co můžete od přípravy na přijímací zkoušky v BASIC očekávat?

• Doženou u Vašeho dítěte mezery v probrané látce a připraví ho na přijímací zkoušky.

• Svým dětem zabezpečíte lepší budoucnost.

• Vy sami se zbavíte každodenní frustrace a do života se Vám navrátí pohoda a radost, stejně tak Vašim dětem.

Ti, kdo prošli v BASICu přípravou na přijímací zkoušky, ho vřele doporučují i ostatním

Svým skvělým a unikátním přístupem si vyučující v BASICu získaly spoustu příznivců. „Na doučování mne mamka přihlásila, jelikož budu dělat přijímací zkoušky na střední školu. Hlavně jsem se chtěl zlepšit ve slovních úlohách. Paní učitelky mi vše jednoduše vysvětlily a jsem za to moc rád. Patří jim velký dík. Děkuji,“ kvituje svou zkušenost s BASICem patnáctiletý Martin.

Svůj vděk vyučujícím za jejich celkový přístup jim žáci vyjadřují nejen slovy. Například od Petry Brunové mají za její úspěch při přijímačkách slíbeného něco dobrého na zub: „Líbilo se mi tu moc! Jsem moc ráda, že jsem sem chodila, protože konečně už matematice rozumím. Věřím, že přijímačky zvládnu. Mají tu skvělý přístup a milé učitelky. Jestli se dostanu na střední, donesu vám bonboniéru! Děkuji moc za vše…Hlavně za objasnění geometrie… Jsem připravena. Děkuji!!!“

To, že se lektorům skutečně daří plnit svá předsevzetí a cíle, dokládá i mnoho spokojených žáků, kteří se díky netradičnímu doučování dostali na vysněnou střední školu. Své o tom ví například šestnáctiletá Anička: „Do BASICu jsem začala chodit cca před rokem, a to z důvodu, že jsem měla opravdu velké problémy s matematikou. Řekla jsem si, že už to takhle dál nejde, že s tím potřebuji, a hlavně chci, něco dělat. Tak jsem začala hledat doučování na internetu, až jsem nakonec narazila na BASIC. Upřímně musím říct, že už jen samotný fakt, že mám začít chodit na doučování, byl pro mě nepředstavitelné, protože nejsem studijní typ, a tak mě to trochu děsilo. Představovala jsem si ponurou místnůstku, ve které budu sama, a pokaždé, když mi to nepůjde, na mě budou vyučující naštvaní. Ale opravdu tomu tak není. Když jsem sem poprvé přišla, přivítali mě s úsměvem, a ten nás dále provázel i vyučujícími hodinami. Atmosféra v BASICu je velmi pohodová, lidé jsou tu milí, ochotní a přívětiví.“ Po slovech chvály pak ještě dodává: „Nikdy bych si nemyslela, že někdy něco z matematiky pochopím, ale musím říct, že za uplynulý rok, co sem chodím, jsem se toho dost naučila. Například rovnice, které mi nešly ze všeho nejvíc, a spočítala jsem i slovní úlohy, které mi dříve dělaly taky problém. Musím říct, že mi BASIC opravdu hodně pomohl ohledně přijímacích zkoušek na střední školu! A hádejte co? VZALI MĚ!!! :-) Kdyby se mě někdo ještě před rokem zeptal, jestli bych šla na doučování, řekla bych, že ani náhodou. Dnes jsem za to ale moc ráda a BASIC bych doporučila každému.“