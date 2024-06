Dobrovolní hasiči v Čeladné od svého vzniku. A oslava to byla velkolepá – do obce přijely spřátelené hasičské jednotky, policisté i záchranáři a předvedli lidem své umění. Akce vyvrcholila slavnostním průvodem od hasičárny do kostela, kde ji zakončila mše.

Průvod | Foto: Obec Čeladná

Od obce dostali hasiči jako dárek mimo jiné opravenou zbrojnici. Kompletní rekonstrukcí prošly šatny se sociálním zařízení i sál v patře včetně zasedací místnosti. „Jménem všech hasičů bych za to rád poděkoval starostovi obce, radě i zastupitelům,“ říká předseda starosta dobrovolných hasičů Lukáš Wozniak.

Co bylo na oslavách k vidění?

Program byl hodně pestrý a myslím, že zaujal všechny generace. Komě nás a dalších dobrovolných hasičů z okolí přijeli taky profesionální hasiči i speciální záchranná jednotka hasičů z Hlučína, což je elitní útvar s celorepublikovým kreditem. Mám radost, že se akce účastnili i další kolegové, třeba záchranáři nebo policisté. Všichni představili své vybavení, k vidění byly atraktivní statické i dynamické ukázky. Myslím, že to byla pěkná podívaná.

TECHNIKA SE DÍKY PÉČI OBCE PROMĚNILA

Vystavili jste i čeladenskou techniku. Jak se za poslední roky změnila?

Samozřejmě jsme ukázali vše, co máme, včetně takzvané Kačeny, což je Tatra 805 z roku 1956. Prošla kompletní repasí, takže i přes svůj věk je dodnes přihlášena ve výjezdu a ostravský operační důstojník ji může kdykoliv využít, když bude potřeba. Což se dokonce před několika lety k našemu překvapení stalo.

Teď už ale máte ve výbavě i modernější kousky…

Za posledních 20 let se naše technika obrovsky proměnila. Začalo to kolem roku 2006, kdy jsme dostali cisternovou automobilovou stříkačku Tatru TERNO. Oproti dřívější technice to byl obrovský skok. V dalších letech se naše vybavení modernizovalo průběžně, díky panu starostovi jsme pořídili například Kiu Sorento, osobní terénní vůz, který nám skvěle sloužil například při monitoringu povodní nebo požárů. A teď se zase starostovi podařilo získat od hlučínského záchranného útvaru Toyotu.

Kromě specializované hasičské techniky máte i autobus…

Ten jsme získali od profesionálních hasičů před deseti lety, při oslavách 90. výročí. Je to obrovská pomoc, pomáhá nám plnit naši spolkovou roli v obci. Můžeme teď vozit děti ze školy a ze školky na výlety nebo fotbalisty na zápasy, nabízíme ho občanům i okolním obcím. Když se řekne hasičský autobus, tak si každý vybaví Edu Čajánka. Rád bych mu moc poděkoval, jak se o autobus stará – je to nejen hlavní řidič, ale i dispečer dopravy, řeší údržbu a opravy. Klobouk z hlavy před jeho aktivitou…

HASIČI V PRVNÍ LINIIV Čeladné jste starostou hasičů už čtrnáct let. Jak jste se k hasičárně dostal?

Úplně jinak než většina kolegů, kteří to většinou zdědili v rodině. Já jsem jako kluk bydlel v Třinci a tehdy jsem vůbec nevěděl, že nějací hasiči fungují. Poprvé jsem je začal vnímat, až když jsem se přestěhoval do Čeladné a všímal jsem si, jak jsou tady aktivní.

Takže jste za nimi hned zašel a připojil se?

Byla to vlastně náhoda. Já jsem tehdy – už to bude nějakých dvaadvacet let – provozoval vysokozdvižnou plošinu. Hasiči pomáhali při likvidaci areálu vojenské posádky, která sídlila v prostorách dnešního náměstí. Firma bourala a hasiči museli stříkat, aby se neprášilo. A napadlo je, že by jim moje plošina ulehčila práci. Tak jsem přijel a když hasiči stříkali, někdo z nich se mě zeptal, jestli se k nim nechci připojit. A bylo to vyřešeno.

Od té doby uplynulo už skoro čtvrt století, takže můžete srovnávat. Jak se za tu dobu práce a úloha hasičů změnila?

Pořád jsme první, kdo lidem pomůže – ať se jedná o popadané stromy nebo odfouknuté střechy, pomáháme při vyprošťování zvířat, záchranné službě asistujeme při transportu těžkých pacientů. To všechno zůstalo stejné jako před těmi dvaadvaceti lety, kdy jsem začal. Změna je v tom, že už neasistujeme u dopravních nehod, to už teď řeší hlavně profesionální hasiči. A postupně taky méně hasíme.

Proč?

Prevence funguje a lidi jsou opatrnější, takže požárů ubývá. Což je jen dobře.

Zdroj: Obec Čeladná

DOBROVOLNÍKŮ UBÝVÁ, O TO VÍC SI JICH MUSÍME VÁŽIT

Takže máte více času na spolkovou činnost a pořádání akcí.

Je to přesně naopak – času ubývá, protože každý má spoustu jiných povinností, a hlavně je nás méně. Před několika lety jsme měli kolem 110 členů, teď je nás 82, ale to počítám i starší zasloužilé hasiče nebo takzvané sváteční členy. Aktivních členů, kteří přijdou na brigádu nebo pomáhají při akcích pro veřejnost, je mnohem méně.

Čím to je?

Když si vzpomínám na dobu před deseti nebo patnácti lety, bylo mezi lidmi mnohem větší nadšení a chuť něco dělat společně. Teď nemám na mysli jenom hasiče, ale spolky obecně, od myslivců přes včelaře až po zahrádkáře a rybáře. Nikdo nikam nespěchal tak jako dnes.

Často se říká, že za to může covid.

Já bych to na covid nesváděl, ta doba se změnila už dlouho předtím.

Ale já to vidím jinak – vy teď dokonce pořádáte akce, které se dříve nedělaly.

Asi máte na mysli morenu. To byl nápad Veroniky Toflové a musím uznat, že zafungoval perfektně. Jednotka ji podpořila a letos jsme vynášeli morenu už druhým rokem. Mám z toho radost a těším se, že se z akce stane tradice.

Blýská se na lepší časy?

Snad ano. Teď se nám daří i s dětmi – po opravdu dlouhé době jsme nastartovali dětský hasičský kroužek. Trénují, letos začínají jezdit na soutěže a já moc děkuji člence našeho sdružení Veronice Toflové že se o děti stará, protože to je řehole. Když to jde, tak se jim snažím pomáhat i já a další, teď třeba náš velitel Rosťa Pavelec učil děti střílet ze vzduchovky.

Co vás na tom baví, že se po práci seberete a jdete za dětmi?

Když vidíte, jak jsou do toho děti zažrané… Mám radost, že máme v Čeladné pořád dost dětí, kteří odloží své chytré mobily a jdou si hrát na hasiče. Není to jen o požárním úroku – činnost v hasičském kroužku je hodně všestranná. Učí se poznávat přírodu, trénují manuální zručnost…

Rád bych se zeptal ještě na jednu věc, které lidi – pokud nemají hasiče v rodině – moc nerozumí. Jak se zvládnete tak rychle sejít a vyrazit na zásah?

Je to jednoduché – dříve se hasiči svolávali sirénou, teď nám pípne na mobilu SMSka a musíme vyrazit. Upřímně, mně se víc líbila ta siréna – to celá obec věděla, že se něco děje a souviselo s tím i takové lehké vzrušení. Dneska lidi ani neví, že někde zasahujeme. Udržet zásahovou jednotku není jednoduché, velký dík za to patří našemu veliteli Rosťovi Pavelcovi.

Jako starosta SDH jste celé oslavy hasičské jubilea řídil. Na co jste myslel při přípravě výstavy, která proběhla v dubnu v Památníku Josefa Kaluse?

Uvědomil jsem si, kolik se v té stoleté historii skrývá příběhů lidí, kteří v obci nezištně pomáhali. Na to jsem určitě hrdý a strašně si vážím práce našich předků. Vůbec to neměli lehké – ve srovnání s tím, co máme my, měli k dispozici mizernou techniku, ale vždycky byli v první linii a lidi věděli, že se na ně můžou spolehnout. Náš sbor se snažím vést tak, aby si příští generace mohli vážit toho, co teď děláme my.