Obec Čeladná vydala květnové číslo svého obecního zpravodaje. Počtem stran (48) vyrovnává obecní rekord a signalizuje, že se tam stále něco děje.

Jan Satina s manželkou Helenou | Foto: Obec Čeladná

Nabízíme stručný vhled do jednotlivých témat, celý zpravodaj je ke stažení tady:

Zdroj: Obec Čeladná

Nové osvětlení ušetří a lépe posvítí

Zdroj: ČEZ Energetické službyDo konce roku bude mít Čeladná nové veřejné osvětlení. Moderní svítidla budou mít menší spotřebu a přinesou do obce lepší světelnou pohodu.

Rekonstrukce to bude opravdu rozsáhlá. Mění se 478 svítidel šesti různých typů, 8 rozvaděčů, 19 171 metr zavěšených kabelů a 420 výložníků. Spotřeba elektřiny se sníží o 30 %, což je zvláště v dnešní době pro obec velmi důležité. Je to dáno nižším příkonem moderních světel a zároveň možnosti je automaticky regulovat a v pozdních nočních hodinách snížit intenzitu svíceni.

Zdroj: ČEZ Energetické službyNové osvětlení přinese i další výhody – nebude se muset tak často opravovat (životnost svítidel je kolem 25 let) a zlepší takzvanou světelnou pohodu. „Použitá LED technologie umí nasměrovat světelný tok přesně na požadované místo nebo oblast, aby zbytečně neosvětloval fasády okolních domů. Změní se i barva vyzařovaného světla, která výrazně potlačuje nežádoucí modrou složku škodící lidskému zdraví,“ upřesňuji zaměstnanci společnosti ČEZ Energetické služby, která zakázku získala ve výběrovém řízení.

Občané děkují

Redakce zveřejnila dva milé děkovné dopisy. V jednom děkují obyvatelé domu s pečovatelskou službou a další starší občané za zajištění SENIOR TAXI, druhý se věnuje službám v obecním hotelu YURA.

„Na hotelu YURA jsem již poněkolikáté. Proč? Jsem zde spokojená. Procestovala jsem cizí státy a v mém věku si můžu dovolit bilancovat. Na hotelu YURA mají opravdu profesionální přístup, od recepce a vedení až po čistotu a jídlo,“ píše mimo jiné seniorka z Havířova.

Bohatý společenský život

Další stránky zpravodaje dokumentují akce, které v obci nedávno proběhly, například lidovou slavnost Vítání Velikonoc, vernisáž výstavy Jana Satiny a jeho dcery Heleny v galerii Památníku Josefa Kaluse nebo akce v knihovně.

Blíží se Ladná Čeladná

Festival Ladná Čeladná uvede Richarda Müllera, Báru Polákovou, Lauru a její tygry a další oblíbené české kapely. Chybět nebude tradičně rozmanitý program pro malé návštěvníky i pohodlné zázemí pro rodiny s dětmi. Zpravodaj přináší další podrobnosti o festivalu, který se bude konat v areálu čeladenské základní školy již poosmé. Letošní ročník připadá na 4. a 5. srpna.

U Kaluse to žije

Památník Josefa Kaluse už žije naplno návštěvami turistů, výprav seniorů i školních výletů. Otevřeno je každý den mimo pondělí od 9 do 15 hodin, o prázdninách se otevírací doba prodlouží až do 16 hodin.

V galerii se po úspěšné výstavě Jana Satiny a jeho dcery Heleny na květen chystá výstava MONA – Zátiší krajiny čeladenské rodačky Moniky Otáhalové, na kterou v červnu naváže výstava frýdlantské výtvarnice Karly Stiborkové.

Rozhovor s Janem Satinou

Perlou zpravodaje je rozhovor s Janem Satinou, který se zdaleka nevěnuje jen jeho čeladenské výstavě. Rozhovor v gorolském nářečí má příznačný titulek: „Ještě nikdy tak nebylo, aby jaksi nebylo. Vždycky jaksi je.“