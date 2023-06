V letošním roce si připomínáme dvě významná výročí: 970 let od úmrtí sv. Prokopa, opata, a 630 let od umučení sv. Jana Nepomuckého, kněze.

Foto: Obec Čeladná

V rámci oslav uctění těchto osobnosti našeho národa proběhne ve farnosti a obcí Kunčice pod Ondřejníkem a Čeladná náboženský i kulturní program: mše svaté a panelová výstava z přednášky o českých patronech.

Nejvýraznějším projevem lidové zbožnosti, a to od prvních století křesťanského letopočtu, byly POUTĚ na místa, kde se zvláštním způsobem projevovala a projevuje Boží přítomnost. Výstava spolku Svatá Ludmila, která nese název Putování za našimi světci, má připomenout naše národní patrony a poutní místa, s nimiž jsou jejich životní osudy spojeny. Slavnostní zahájení panelové výstavy se uskuteční 2. července 2023 v 15:00 hod. v Rehabilitačním centrum Čeladná. O týden později, 8. července, se výstava přesune na čeladenské náměstí, kde bude k zhlédnutí do konce července, aby se poté vrátit do Rehabilitačního centra. Tam bude až do konce srpna.

Zdroj: Obec ČeladnáVenkovní výstava „Putování za našimi světci“ představuje na osmnácti panelech pět významných českých patronů: sv. Ludmilu, sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Prokopa i sv. Jana Nepomuckého. V Kunčicích pod Ondřejníkem je výstava navázána na výročí 970 let od úmrtí sv. Prokopa. Mši svatou v tzv. „ruském“ kostelíku bude 2. července v 10:45 hod. celebrovat Mons. Mgr. Martin David, apoštolský administrátor Ostravsko-opavské diecéze. Od 15:00 hod. je naplánovano otevření výstavy v areálu Lara Wellness Rehabilitačního centra v Čeladné, kde bude také možné poslechnout si přednášku od profesora Jakuba Izdného na téma Počátky křesťanství.

V Čeladné se budou oslavy věnovat sv. Janu Nepomuckému při příležitosti 630 let od jeho mučednické smrtí. Program začne 8. července v 17:00 hod. bohoslužbou ve farním kostele na Čeladné. V 18:00 hod. bude následovat zahájení historické výstavy na čeladenském náměstí s přednáškou profesora Jakuba Izdného, po které vedení obce zve všechny účastníky na guláš do zahrady hotelu YURA.

Výstavu připravil spolek Svatá Ludmila.

Spolek Svatá Ludmila vznikl v roce 2015 s cílem propojovat svatoludmilská místa (nejen) v České republice a pečovat o odkaz sv. Ludmily. Po realizaci 1100. výročí její smrti v roce 2021 rozšířil spolek svou činnost na projekt poutní turistiky s názvem Putování za kořeny, jehož hlavní myšlenkou je propagace více či méně významných poutních míst v Čechách a na Moravě. V rámci projektu „Naši světci“ se spolek věnuje připomínání odkazu národních patronů a historických osobností spojených s počátky naši státnosti.

Více na www.putovanizakoreny.cz a www.nasisvetci.cz