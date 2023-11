„To to letí,“ řekl by klasik. Letos je to přesně 30 let od doby, kdy vznikla společnost East Bohemian Airport (EBA), která provozuje civilní část pardubického letiště.

Ing. Miroslav Váňa | Foto: archiv Ing. Miroslav Váňa

Tehdy, v roce 1993, se začala psát historie unikátního spojení, které v Česku nemá obdoby. V Pardubicích se podařilo prosadit myšlenku, že vedle sebe mohou na jednom letišti fungovat dva různé světy – armádní i civilní provoz.

Je pravdou, že sladit vše tak, aby spolu oba tyto světy dokázaly smysluplně fungovat, nebylo jednoduché. Rozhodně nešlo o procházku růžovým sadem. Mnohem důležitější však bylo, že se povedlo přesvědčit většinu těch, které bylo potřeba, aby tomuto projektu dali šanci.

V dnešní době se ukazuje, že to pro společnost East Bohemian Airport byla spásná myšlenka, dát se dohromady s vojenským provozem a plácnout si s armádou. Troufám si tvrdit, že pokud by to v minulosti neudělala, už bychom možná její 30. narozeniny ani neslavili. Nebylo by co, EBA by skončila někde v propadlišti dějin.

Tam by jistojistě zamířila také bez výrazné podpory svých současných akcionářů, pardubické radnice a Pardubického kraje.

Kritici tohoto projektu by mohli namítnout, že těch peněz, které se do letiště pravidelně lijí, je docela dost. EBA je ve ztrátě dlouhodobě a v poslední době se tu navíc ještě výrazně investuje. Vznikl moderní Terminál Jana Kašpara a další investice se chystají.

V době, kdy letectví po celém světě postihly dvě morové rány v podobě pandemie koronaviru a války na Ukrajině by se mohlo zdát, že existuje řada jiných projektů, které by stály za výraznější podporu.

Z určitého úhlu pohledu mohou mít tito kritici pravdu. Na druhou stranu je vidět, že poptávka po civilních letech z pardubického letiště roste. Frčí především chartery. Cestovní kanceláře se letos pochlapily. V létě bylo možné vyrazit do 12 atraktivních dovolenkových destinací. K moři se dalo z Pardubic vypravit do egyptských letovisek Hurghada a Marsa Alam, bulharských měst Burgas a Varna, řeckých ostrovů Rhodos, Kos a Korfu, španělské Mallorky či turecké Antalye. V nabídce nechyběly ani dvě tuniské lokality – Djerba a Monastir. K tomu je třeba připočítat pravidelnou linku do španělského Alicante.

Z takové nabídky se už určitě dá vybrat hezká dovolená. Vedení civilní části pardubického letiště se dokonce nechalo slyšet, že v příštím roce by mohla být ještě bohatší.

To by byla určitě dobrá zpráva. Stejně jako ta, která hovoří o tom, že by společnosti EBA mohl pomoct i zájem soukromého investora vybudovat v Pardubicích nový hangár pro opravy a údržbu letadel.

Pardubice jsou už od dob průkopníka české aviatiky Jana Kašpara považovány za město, které hraje důležitou roli v letecké dopravě. V dnešní době by určitě bylo chybou, kdyby východní Čechy neměly k dispozici moderní regionální letiště. A to i s vědomím toho, že taková „legrace“ něco stojí a některým obyvatelům v okolí může přinést jisté nepohodlí.