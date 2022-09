Chcete poznat něco nového, prožít den plný legrace a zábavy? Přijeďte do Brna! V druhém největším městě ČR se nachází moderní zábavní centrum BRuNO family park. Místo ideální pro rodiny s dětmi, vhodné pro dětské oslavy či firemní akce.

Celoroční zábava v BRuNO family parku. | Foto: IMOS facility, a.s.

Park je rozlehlý, jeho plocha činí 7700 m2. Rozdělen je na část venkovní a část vnitřní. Venkovní atrakce jsou v provozu od jara do podzimu, v zimě je vnější areál uzavřen, ale vnitřní je otevřený celoročně.

Zdroj: Youtube

Vnitřních 4000 m2 je klimatizováno a přijet tak můžete v jakémkoliv počasí, v kteroukoliv roční dobu. Těšit se můžete na více než 40 nevšedních atrakcí. Většina z nich není věkově omezena, takže vyřádit se mohou nejen děti, ale i jejich rodiče. A jaké atrakce u nás najdete? Velmi oblíbený je veliký skákací polštář. V jeho prostřední části dosahuje výšky až 2 metrů a udržet na něm rovnováhu vyžaduje značné úsilí. Kdo rád skáče v měkké posteli mezi polštáři, tady si přijde na své. Pro milovníky závodění je k dispozici například „Svišťák“. Tato nafukovací dvojitá skluzavka má délku 9 metrů a pro závod je jako stvořená. Nadšenci lanových center budou v BRuNU jako v ráji. Lanové tunely a mosty doplňují 3 velké lanové komíny. Rozhled na park nabízí ptačí budky umístěné u stropu. A výhled na okolí umožňuje „Čapí oko“ – panoramatická vyhlídka na Brno ve výšce 22 metrů. Zážitek z ní umocní skleněná podlaha, která prověří odvahu nejednoho návštěvníka. Cestu dolů si lze zkrátit skrze „Tenké střevo“. Tento tobogán se pyšní nevětší délkou mezi všemi vnitřními tobogány v ČR. Menší bráška „Tenkého střeva“ je tobogán jménem „Kloaka“. I ten nabízí parádní jízdu skrze pravotočivé zatáčky.

Toto je výčet jen několika atrakcí z BRuNA – království zábavy. V širokém výběru si zde svoji oblíbenou najde úplně každý. Zkrátka nepřijdou ani nejmenší děti, pro které by některé atrakce nebyly bezpečné. Mladší 4 let se mohou uchýlit do oddělení „Mláďata“, kde je pro ně připravena dřevěná kuchyňka, obchod, hrací kostky nebo oblíbený „Babylabyrint“.

Po dovádění je čas na jídlo. To zajišťuje jídelna Zobka bufetovou formou anebo restaurace Hnízdo s fantastickou kuchyní. Rodiče nejspíš potěší i malá kavárnička v oddělení „Mláďata“.

Parkování u parku je bezproblematické, v bezprostřední blízkosti jsou dvě velká neplacená parkoviště. Snadná je i cesta mhd, kterou z centra města zajišťují trolejbusy.

Pokud vás tato stručná pozvánka do BRuNA zlákala, jistě nebudete litovat.

www.brunofamilypark.cz