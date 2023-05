Minulý týden se uskutečnilo celosvětové online fórum organizované dobrovolníky z projektu Creative Society, Tvořivá společnost. Tato událost vzbudila neuvěřitelný ohlas a zájem ze strany lidí po celém světě.

Foto: ABECEDA s.r.o.

Od té doby se objevuje stále větší zájem o tento projekt a mnoho lidí projevuje touhu dozvědět se o něm více. V reakci na tento příliv zájmu jsou nyní pořádány besedy na téma projekt Creative Society, které umožní lidem se osobně seznámit s jeho principy a cíli.

Jedním z hlavních důvodů, proč se po konferenci zvýšil zájem o projekt Creative Society, je jeho jedinečný a unikátní přístup k řešení současných problémů ve světě. Projekt Creative Society si klade za cíl vytvořit společnost založenou na hodnotách lidskosti, svobody, rovnosti a spravedlnosti. Lidé začínají s těmito myšlenkami souznít a uvědomují si, že je potřeba jednat a spolupracovat, aby došlo k pozitivní změně.

V reakci na rostoucí zájem po fóru se organizátoři projektu Creative Society rozhodli pořádat besedy na téma projektu. Tyto besedy nabízejí jedinečnou příležitost pro setkání s dobrovolníky projektu, kteří sdílí své příběhy, zkušenosti a detaily o tom, jak mohou jednotlivci a skupiny přispět k rozvoji Creative Society. Účastníci mají také možnost pokládat otázky a zapojit se do diskuzí s ostatními účastníky.

Den s Tvořivou společností", která se koná v sobotu, 27. května 2023, od 11:00 do 17:00 hodin, kulturní dům K-Trio, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka

Zdroj: ABECEDA s.r.o.

Program akce:

11:00 – 12:30 Rodinná hra pro děti TVOŘIVÝ VLÁČEK

Hra je připravena tak, aby ji zvládly i děti již od 3 let (s doprovodem). Program si užijí také tatínkové, maminky, babičky spolu s dědečky. Zábavnou formou se společně naučíme i několik anglických slovíček a přitom vytvoříme něco krásného navíc.

Zdroj: ABECEDA s.r.o.

12:30 – 17:00 Interaktivní besedy s dobrovolníky a účastníky projektu Tvořivá společnost k tématům lifestyle, ekonomika, klimat, ekologie a moderní technologie, během kterých budou prezentovány myšlenky, vize a inovativní přístupy k řešení současných globálních výzev.

Budete se moci zapojit do besed a společně tvořit nový svět. Svět společnosti hodné Života Člověka v 21. století. Života plného zdraví, radosti a štěstí podpořeného technologiemi, o kterých se nám zatím jen zdá.

Účastníci projektu vám rovněž představí fáze realizace projektu, různé způsoby informování o projektu, abyste se mohli aktivně zapojit i vy a přispět tak svými nápady.

Zdroj: ABECEDA s.r.o.

Budeme rádi, když se k nám připojíte na této inspirativní akci. Chceme vytvořit prostor pro sdílení myšlenek, podnětné debaty a navázání nových kontaktů.

Srdečně zveme všechny, kdo mají zájem o budoucnost plnou inovace a tvořivosti. Společně můžeme změnit svět.

Těšíme se na Vás, dobrovolníci celosvětového projektu Creative Society, Tvořivá společnost

Více podrobných informací o projektu najdete na webovém portálu www.creativesociety.com/cz

Rodinná hra – TVOŘIVÝ VLÁČEK

Jazyková škola ABECEDA ve spolupráci s účastníky projektu Tvořivá společnost Vás zvou na rodinnou hru pro děti do ostravského kulturního centra K-Trio. Pojďme se chytit za ruce, procestovat a spojit celý svět. Čeká na vás dopoledne plné zábavných interaktivních stanovišť a kolo štěstí na závěr.

Hra je připravena tak, aby ji zvládly i děti již od 3 let (s doprovodem). Program si užijí také tatínkové, maminky, babičky spolu s dědečky. Zábavnou formou se společně naučíme i několik anglických slovíček a přitom vytvoříme něco krásného navíc.

Nastupte do vláčku, který vás zaveze do tvořivého světa

Nástupiště č.1 – Kam spolu pojedeme? / skládaní puzzle

Nástupiště č.2 – Krok za krokem / pohybová hra

Nástupiště č.3 – Hop a skok / pohybová hra

Nástupiště č.4 – Čísla / pohybová hra

Nástupiště č.5 – Ruce a nohy / pohybová hra

Nástupiště č.6 – Dopravní prostředky / stavění stavebnice

Nástupiště č.7 – Fotky z dovolené / vytvořte si vlastní fotku z dovolené

Nástupiště č.8 – Barvy / výtvarná dílna

A na závěr – překvapení pro celou rodinu

Kolo štěstí – pro každého je připravena odměna

Hlavní výhra – pobyt na letním anglickém táboře s jazykovou školou ABECEDA

Zdroj: ABECEDA s.r.o.