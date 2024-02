Vytápění dřevěnými peletami je levnější než elektřina, plyn i tepelné čerpadlo. Aktuálně lze pelety pořídit již pod 8 Kč za kilo a cena dále klesá. Dlouhodobě jsou ceny pelet v Česku hodně stabilní, jen krizový rok 2022 přinesl nečekaný výkyv kvůli energetické krizi a válce na Ukrajině. Předtím se cena pelet držela 10 let na úrovni 5-7 Kč za kilo.

Pelety jsou zpátky na nízkých cenách | Foto: EPC

K šesti korunám za kilo se ceny pelet už zřejmě nevrátí, ale na úrovni 7-8 Kč se budou držet i v následujících letech, pokud nedojde k žádné nečekané události. Cena pelet bude kopírovat inflaci. Shodují se na tom experti z Klastru Česká peleta, výrobci pelet i mezinárodní certifikační organizace ENplus.

Proč došlo k cenovému výkyvu v roce 2022

„Když se podíváme na vývoj cen pelet, tak ta politická a energetická krize v létě 2022 byla první dramatickou událostí, která způsobila větší výkyv. Ceny se dostaly na pár měsíců na dvojnásobek. Velmi rychle se však vrátily zpátky na normální úroveň,“ komentuje vývoj cen pelet předseda Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský.

Kdo se dostatečně zásobil na jaře 2022, kdy pelety ještě byly v prodeji za 9 Kč, ten si mohl opět následující jaro 2023 pořídit pelety za 8 Kč za kilo. Větší problém měli lidé, kteří nakupovali pelety až v létě nebo na podzim, kdy jejich ceny hnala energetická krize nahoru.

„Mnozí čeští zákazníci se v tu chvíli rozhodli, že si objednají dvoj i trojnásobek pelet, aby se předzásobili. Báli se, že ceny porostou ještě výš a na dlouho, ale v tom se spletli. Tahle panika a umělá poptávka naopak ještě vyhnala ceny výš, protože byl navíc problém s dostupností. Vidíme ještě letos, že se nakupovalo méně, protože část lidí má ještě pořád plné sklady z předešlé sezóny,“ komentuje Stupavský tehdejší dynamiku na trhu.

Vývoj ceny peletZdroj: EPC

Ceny pelet už zůstanou nízké (7-8 Kč za kilo)

Takové obavy se však ukázaly jako zbytečné, protože ceny pelet klesaly kontinuálně už od začátku roku 2023 a dostaly se během dvanácti měsíců z lednových 15 Kč na současných 7,6 Kč za kilo. „Cenový pokles bude ještě pokračovat do jara 2024, kdy bývají pelety tradičně nejlevnější, protože končí topná sezona. Každý rok doporučujeme nakupovat v dubnu nebo květnu, kdy bývají pelety až o 20 % levnější než na podzim,“ komentuje Stupavský.

Potom se cenový pokles zřejmě zastaví někde na úrovni 7-8 Kč za kilo pelet. V letech 2013 – 2021 byly ceny pelet velice spolehlivé a stabilní a podobný vývoj se dá opět očekávat v následujících letech, pokud nedojde k nějaké nečekané události. „Na příkladu energetické krize ale vidíme, že i takhle dramatické události dokáže trh s peletami ustát a vrátit se poměrně rychle zpět na běžnou cenovou hladinu,“ komentuje Stupavský.

K šesti korunám za kilo se zřejmě pelety už nevrátí, a to ze dvou důvodů:

1. INFLACE - Jako všechny komodity i pelety jsou zasažené vysokou inflací posledních dvou let, takže nemohou stát stejně jako v roce 2020.

2. DPH – V rámci konsolidačního balíčku zvedla vláda DPH na dřevo a dřevní paliva z 15 na 21 %, přestože protestovali experti na vytápění i výrobci. To znamená 6% zdražení.

Vytápění peletami je nejlevnější po dřevě, přitom komfortnější

Současné ceny dělají z peletového vytápění nejlevnější zdroj tepla po kusovém dřevě. Vytápění peletami je levnější než elektřina, plyn i tepelná čerpadla. Nižší jsou jen ceny palivového dřeva a uhlí. Klastr Česká peleta provozuje zdarma online kalkulačku, kde si mohou lidé srovnat náklady na vytápění podle typu paliva i podle účinnosti kotle. Kalkulačka běží na adrese https://ceska-peleta.cz/porovnani-nakladu-na-vytapeni/ a na základě ceny paliva, kterou si může každý upravit na míru, vypočítá cenu jedné kWh tepla.

„Jedině takový výpočet má smysl. Nestačí srovnávat, kolik stojí kilo dřeva, nebo kubík plynu, když nevíte, kolik spálíte za topnou sezonu. Je třeba kombinovat cenu tepla s údaji o účinnosti kotle, abyste viděli, jestli by nový zdroj tepla přinesl úsporu,“ vysvětluje Stupavský.

Přikládání pelet z 15kg sáčkůZdroj: EPC

Výměny kotlů jsou v plném proudu

Hlavní rozdíl mezi kotlem na dřevo a kotlem na pelety je v náročnosti obsluhy. Peletové kotle jsou bez práce, protože malé lisované válečky se dopraví do kotle automaticky. Kotel se sám zapíná, přikládá si a sám se i čistí. Oblíbené jsou i kombinované kotle na dřevo a pelety. Když dřevo dohoří a nikdo nepřiloží, automaticky se zapíná peletový hořák a zapálí se pelety.

V září 2024 vstoupí v platnost zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy, nejčastěji starých ručně plněných uhelných kotlů. Od září mohou dostat domácnosti, které si v nich zatopí, velké pokuty. „Zbývá vyměnit ještě asi 200 tisíc těchto kotlů, proto budou mít letos topenáři na pilno. Očekáváme, že velká část lidí zvolí jako náhradu právě kotel na pelety,“ uvažuje Stupavský. Pelety tak představují budoucnost komfortního vytápění na českých vesnicích.