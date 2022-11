Do tehdejších Jihočeských mlékáren v Českých Budějovicích nastoupil rodilý Pražák Milan Teplý v roce 1976 kvůli podnikovému bytu. Začínal jako vedoucí závodové laboratoře, byl vedoucím výroby a dokonce - což sám nechápe, protože dle svých slov neumí nakreslit ani sněhuláka - inovátorem v technickém útvaru. A dnes? Generální ředitel a majitel největší české mlékárny s tradicí sahající až do roku 1902.

Ohlédnete-li se o téměř půlstoletí zpět, kde je podle vás v Madetě vidět největší změna?

Nejhorší změnou je moje váha. (Smích) Ale vážně, když se podívám na fotky závodů z roku 1989 a vidím, jak vypadají teď, jsem opravdu nadšený. Nečekal jsem, že to půjde tak dobře. Dovolím si říct, že Madeta je podle mě zkrátka skvělá.

Čím to je?

Tím, že se podnik „nerozbil“, že se zachovala jeho kontinuita a udržela celistvost. Někdejší vize, aby měl každý závod vlastní zahraniční obchod, ekonomické oddělení i zásobování, svoji máslárničku, sušárničku a tak dál, se ukázala jako nesmysl všech nesmyslů. Náš podnik se zkrátka jako jediný v republice udržel jako celek. A ještě jeden nesporně dobrý krok byl, a myslím to taky vážně, přestože jsem byl ze začátku proti, že se zrodil nápad vrátit se od Jihočeských mlékáren ke značce Madeta a veškeré podnikání i mimo výrobu mléčných produktů dělat v její prospěch. Dům s prodejnou v Českém Krumlově se jmenuje Madeta, bistra a mléčný bar Madetka. Tu značku zná, troufám si říct, v republice každý.

Na co jste nejvíc hrdý?

Že jsem firmu udržel pohromadě navzdory všem výpadům z politických i hospodářských kruhů, navzdory atakům zahraničních mlékárenských gigantů, kteří po ní prahli. Nebylo jednoduché vše ustát, ale stálo to za to, i když mi to na zdraví nepřidalo.

A čeho si v Madetě ceníte nejvíc?

Že je Madeta značka, česká značka. A madeťáků. Těší mě taky, že konkurenčně stačíme. Když jsme po revoluci přijeli do zahraniční mlékárny, zírali jsme na jejich baličky a další technologie. Dnes máme lepší.

Jak myslíte, že bude Madeta vypadat za deset let?

Závody budou určitě inovované, stále s těmi nejmodernějšími technologiemi. A dojde k našemu angažmá v zemědělství. V některých zemědělských podnicích budeme menšinovými vlastníky.

Říkával jste, že denně sníte až šest Lipánků. Platí to stále?

Jedl bych, ale nemůžu, protože neexistují prodejny s nadměrnými velikostmi a z koberců šít nemůžu. (Smích) V mém případě neplatí zákon o zachování hmoty, protože když bych snědl šest Lipánků, přiberu dvě kila. Chutná mi tvaroh & jogurt a poslední dobou ujíždím na Jihočeském žervé, naší novince, nejvíc mi chutná to s křenem.

