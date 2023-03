Světoznámá značka z Dačic mění pravidla hry!

Foto: CENTROPEN, a.s.

Jestli je nějaký český výrobce psacích a kreslicích potřeb mezi spotřebiteli notoricky znám, je to Centropen. Původně malá dílna se základnou v jihočeských Dačicích se od roku 1940 rozrostla ve výkonnou továrnu s bezmála 400 zaměstnanci. Velmi úspěšně expandovala do více než 50 zemí světa, kde si vybudovala silnou pozici s dobrou pověstí. Původně úzkoprofilová výroba se na základě intenzivní poptávky rozrostla na sortiment čítající přibližně 150 výrobků. Velmi spolehlivě tak uspokojuje pisatele v kancelářích, školách, běžných domácnostech, ale i kutily v dílnách a hobby umělce. Šíře sortimentu je dána promyšleným přístupem k různým věkovým skupinám zákazníků a technickým požadavkům na daný produkt. Důležitá je stoprocentní funkčnost a technické parametry, ale stejným dílem i tvar produktu, který musí bezpodmínečně splňovat potřeby pro daný věk zákazníka. Maximální pozornost přitom věnuje dětem. Příkladem promyšlené výrobní praxe je vývoj psacího pera pro školáky.

Zdroj: CENTROPEN, a.s.

Centropen intenzivně komunikoval s pediatry a odborníky v oblasti dětské motoriky a zdravého rozvoje, aby vyladil tvar psacího pera pro správný úchop a optimální nácvik psaní. Protože ruku v ruce myslel i na jeho dlouhou životnost, vzniklo dnes již legendární psací pero Tornado, které se právem pro svou kvalitu stalo evergreenem mezi školními potřebami. Je zdravé pro psaní a píše dlouhé měsíce. Stejně zodpovědně přitom Centropen přistupuje ke každému svému výrobku, protože svůj úspěch staví na poctivé kvalitě, za kterou si stojí. Poslední roky ale vyžadují další pohled, ekologický. Budoucnost průmyslového sektoru začínají definovat zpřísňující se normy a postupná změna spotřebitelského chování. Obojí modifikuje posuzování celkové úspěšnosti, která ale často naráží na samotnou realizovatelnost a skutečný přínos v kontextu globálního světa. Letitým bestsellerem jsou například permanentní popisovače na alkoholové bázi (lidově řečeno „lihovky“). Dominují téměř každému českému papírnictví a ročně jich Centropen z výrobních linek vypustí desítky milionů. Toto každoročně vyrobené množství je přitom významné nejen na tuzemském trhu, ale i z globálního hlediska. Přemýšlet nad udržitelností, která bude dávat smysl, je proto zcela na místě.

Přesto je třeba zachovat si zdravý rozum a nadhled. „V posledních letech jsem mezi psacími potřebami viděl mnoho skvělých výrobků, které byly buď nominované nebo přímo vyhrály renomované zahraniční soutěže v udržitelnosti, ale žádný z nich nenacházím v prodejnách“, komentuje reálné výsledky odvětví generální ředitel Centropenu Ing. Martin Žahourek. Za klíčový problém přitom označuje konečnou cenu pro spotřebitele. Výrobek je kvalitní, ale není v běžném oběhu, protože nenachází svého zákazníka. A sáhnout po alternativních materiálech, které by přislíbily relativně dobrou cenu, taky nemusí být zaručeně dobrou volbou. „Neslavně dopadl třeba náš konkurent z Maďarska, který použil ekologické materiály za dobrou cenu, ale neustály vysoké teploty. Pokud bychom použily ty stejné, znamenalo by to, že bychom museli dodávky například do Egypta posílat v chladících kontejnerech, a to by celá ekologická snaha vzala za své,“ dodává Martin Žahourek. Mnoho renomovaných konkurentů Centropenu se proto zaměřilo nikoliv plošně na výrobu, ale začalo tvořit oddělené ekologické řady produktů, se skvělými parametry, nulovou CO2 stopou, z recyklovaných plastů a v recyklovaném papíru. „Tato řešení se zájmem sledujeme a aktivně hodnotíme, co bychom využili v naší výrobě.

Zdroj: CENTROPEN, a.s.

Zatím se ale z žádné jejich řady nestal výrazný prodejní hit, jedná se o malosériová provedení. A protože si to společenské naladění žádá, hodně se o nich mluví, ale fakticky tvoří zanedbatelné množství celkové výroby. Množství ročně prodaných kusů by často nezaměstnalo ani jednu naši linku na celou směnu,“ komentuje generální ředitel. Vývojáři v Centropenu po analýzách konkurenčního chování specifikovali ohnisko svého zájmu. Zaměřili se na nejprodávanější výrobek Centropenu, již výše zmíněný bestseller, permanentní popisovač. Ten se začal vyrábět z recyklovaných plastů při zachování nastavené kvality. „Vyřešili jsme mnoho technologických překážek s rozdílným chováním recyklátu a podařilo se nám vytvořit výrobek, u kterého dlouholetý spotřebitel ani nepozná, že je jiný. A nepozná to ani jeho peněženka, protože cena výrobku zůstala zachována,“ uvádí generální ředitel společnost Centropen Ing. Martin Žahourek. Protože zatím mezi experty v oboru psacích potřeb nepanuje jediné opravdu udržitelné řešení, tak si Centropen i toto řešení chválí: „je skvělé dodat zcela plnohodnotný produkt z materiálů, které by jinak skončily na skládce,“ doplňuje Žahourek.

https://www.centropen.cz/