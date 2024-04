Vizuální identita značky Centropen, předního světového výrobce psacích potřeb, prošla významným vývojem ve spolupráci s renomovaným českým grafickým studiem. Jaké trendy reflektuje nová identita společnosti a co vedlo největšího českého výrobce fixů k změně odstínu barvy loga, vysvětluje generální ředitel Centropenu.

Foto: CENTROPEN, a.s.

"Jsme rádi, že můžeme představit naši novou vizuální identitu, která reflektuje moderní trendy a zároveň zachovává naše dlouholeté hodnoty," představuje změnu Martin Žahourek, generální ředitel. Základem nové vizuální identity je upravené logo, které zaujme svou jednoduchostí a elegancí.

Zdroj: CENTROPEN, a.s.Logo je nyní prezentováno v nové světlejší modré barvě, která symbolizuje spolehlivost a perspektivnost značky Centropen. Spolehlivost je klíčová charakteristika, kterou společnost poskytuje svým zákazníkům již více jak 80 let. Perspektivnost a určitá dynamika světlejšího odstínu v kombinaci s ostrými hranami písma symbolizují naše odvážné kroky do budoucnosti a naši touhu přinášet inovace, udržitelnost a kvalitu do každodenního psaní. Logo je zároveň doplněno vodoznakem, který bude použit na všech obalech. Právě obaly a potisk výrobků je klíčový prvek, se kterým bude přicházet běžný spotřebitel nejčastěji do styku a kde je nová identita nejhmatatelnější.

"Nový design obalů následuje naše hodnoty a cíle jako společnosti. Držíme si čistotu a jednoduchost v obalech pro výrobky určené pro kancelářské použití, zatímco u výrobků pro děti a školu se zaměřujeme na eleganci a kreativní inspiraci," říká Martin Žahourek. Přerod obalů se provádí postupně, aby byl minimalizován vliv na stávající zákazníky. Nové obaly budou do trhu pronikat v horizontu cca 2 let.

Zdroj: CENTROPEN, a. s.

Jedním z klíčových prvků nové identity značky Centropen je také její ekologický závazek. Firma již v roce 2022 začala využívat recyklované materiály při výrobě svých produktů, což pomůže snížit negativní dopady na životní prostředí. Samozřejmostí je bezodpadová výroba, kdy se veškeré plastové části, které vznikají při lisování jednotlivých dílů pro výrobu psacích potřeb, opakovaně využívají zpět ve výrobě. "Chceme aktivně přispívat k ochraně životního prostředí a snižovat negativní stopu na své okolí," zdůrazňuje Martin Žahourek. Centropen také využívá solární energii, kterou získává z vlastních solárních panelů na střechách svých provozů, k pohonu výrobních zařízení, a až třetina produkce se tedy bude pyšnit tím, že je vyrobena z obnovitelných zdrojů energie.

Součástí naší snahy směrem k budoucnosti je také postupná automatizace výrobních procesů, která nám umožňuje zlepšit efektivitu a kvalitu našich výrobků. Tímto způsobem se snažíme nejen posunout hranice toho, co je možné, ale také udržet krok se současnými trendy a očekáváními zákazníků. Právě přizpůsobení se trhu a vnímání konkurence je dnes aktuálnější, než bývalo v minulosti.

Zdroj: CENTROPEN, a.s.

"Značka Centropen tak vstupuje do nové éry s moderní a osvěžující vizuální identitou, která odráží její hodnoty a cíle. Společnost důsledně sleduje současné trendy a zavazuje se k udržitelnosti a ekologickým praktikám. Tímto způsobem se stává Centropen nejen spolehlivým výrobcem psacích potřeb, ale také značkou, která aktivně přispívá k ochraně životního prostředí a kvalitě života svých zákazníků," uzavírá Martin Žahourek.

Martin Žahourek, generální ředitel CENTROPEN, a.s.

Zdroj: CENTROPEN, a.s.