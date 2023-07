Společnost BioLife slavnostně otevřela 27. červnav OC Korso v Karviné nové centrum pro darování krevní plazmy. Je to již jedenáctá pobočka v ČR, ve které mohou zájemci darovat krevní plazmu pro výrobu léků a léčbu pacientů s vážnými onemocněními.

Centrum BioLife pro darování krevní plazmy zahájilo provoz v OC Korso v Karviné | Foto: Radim Šlezingr

Kdo zachrání jeden život, jako by zachránil celý svět. Tímto nápisem vítá své klienty nově otevřené moderní plazma centrum společnosti BioLife v karvinském obchodním centru Korso. Na ploše čtyři sta metrů čtverečních je pro ně připraveno osmnáct lůžek a odběrových přístrojů. O dárce krevní plazmy se v něm stará odborně vyškolený personál zdravotních sester včetně lékaře.

„Kapacita by měla být dostatečná pro všechny dárce, kteří budou mít zájem. Otevřeno je čtyřicet hodin týdně. Počítáme s tím, že odbavíme několik stovek dárců,“ vysvětloval při slavnostním otevření nové pobočky generální ředitel BioLife Česká republika Jan Štěpánek.

Léky vyrobené z plazmy se používají například u léčby těžkých stavů po dopravních nehodách, u řady náročných chirurgických zákroků, při léčbě vzácných genetických onemocnění nebo u pacientů s oslabeným imunitním systémem.

Nové plazma centrum mohou využít všichni dárci, kteří jsou ochotni a schopni darovat krevní plazmu. Vybrat si mohou ze dvou možností. První je darování krevní plazmy s kompenzací za strávený čas a vynaložené náklady spojené s odběrem krevní plazmy, druhou pak bezpříspěvkové darování s možností využití registrace v rámci Červeného kříže a jejich systému odměňování dárců. Je proto na každém, jak se rozhodne.

Krevní plazma dárců z Karviné, ale i třeba dalšího centra v Ostravě, po zamražení putuje do výrobního závodu. „Bohužel v České republice není žádný výrobní závod, kde by se dokázalo ze surové plazmy zpracovat léčivo, proto ji vozíme do naší mateřské společnosti BioLife, která je ve Vídni. Tam se dále zpracovává na léky pro vzácná nebo těžká onemocnění,“ doplnil Jan Štěpánek. Společnost BioLife patří pod velkou farmaceutickou firmu Takeda, která má v České republice zastoupení a distribuuje léky. Do České republiky je zpátky dováženo několik druhů léků vyráběných z krevní plazmy. Používají se například na problémy s nízkou imunitou nebo problémy s krví.

Zdroj: Radim Šlezingr

Při slavnostním otevření nového plazma centra v Karviné nechyběli také zástupci města. „Myslím si, že to je ohromný milník v posunu, co se týče nás, potenciálních dárců. Vždycky, když musíme jít na odběr do nemocnice, máme blok z bílých plášťů. Myslím, že jde o krok správným směrem. A vynikající personál zabezpečí, že se zde lidé budou cítit komfortně. Je to výborná investice do budoucnosti a pro naše zdravotnictví velice potřebná,“ uvedl náměstek primátora Karviné Andrzej Bizoń.

Plazma centra společnosti BioLife navštěvuje v České republice několik desítek tisíc aktivních dárců. Mezi nimi nechybí ani prvodárci, kterým je věnována velká odborná péče. Po registraci je vždy čeká vyplnění krátkého dotazníku, ze kterého pracovníci centra analyzují, jestli jsou schopni noví dárci případně darovat krevní plazmu. Také procházejí sérií měření krevního tlaku, váhy a při prvním odběru je jim odebrána krev pro rychlý krevní rozbor. Z něj se ukáže, jak na tom dárce je po zdravotní stránce a jestli je darování krevní plazmy pro něj vhodné. Interval pravidelného darování krevní plazmy je možný vždy s dvoutýdenním odstupem.

„Máme dárce, kteří darovali již přes tři sta odběrů. To jsou opravdoví matadoři, kteří skutečně nevynechali za posledních deset let žádnou možnost. Tito lidé nepřetržitě třeba deset až patnáct let darovali krevní plazmu v každém možném volném termínu,“ dodal ředitel BioLife Jan Štěpánek.

Mezi pravidelné dárce krevní plazmy patří například manželé Cyronovi z Dolní Lutyně, kteří mají za sebou každý přes 150 odběrů. „Dřív jsem daroval krev i plazmu. V centru BioLife v Karviné, dříve pod značkou sanaplasma, daruji již sedmým rokem. Značka se změnila, ale perfektní zákaznický servis, milý personál a krásné prostředí zůstalo. Navíc nikdy nevíte, co se stane nám nebo našim nejbližším. Víme, že z plazmy se vyrábějí léky, které jsou prospěšné a mohou zachránit život. Darování plazmy je pro nás odpočinek a relax, spojujeme příjemné s užitečným,“ uvedl Martin Cyron.