Centrum denních služeb Homediss z Hodonína pomáhá seniorům a tělesně handicapovaným z Hodonínska od samoty a jejich pečujícím pak umožňuje ulehčit si od neustálé péče. V září centrum otevře svou pobočku v Mikulčicích.

Klienti Centra denních služeb Homediss v Hodoníně rádi relaxují u altánu, kde hrávají i pétangue. | Foto: Homediss/archiv

Navštívíte-li Centrum denních služeb Homediss v Hodoníně, dýchne na vás neopakovatelná atmosféra plná nadšení ze společného povídání a aktivit, které se tu ve všední dny odehrávají.

„Je tu bezva parta. U nás se každý den něco děje,“ usmívá se projektová manažerka Pečovatelské služby Homediss Lenka Švagerková s tvrzením, že často se právě u nich v centru po letech setkají bývalí spolupracovníci, sousedé nebo spolužáci a mají co probírat. „Senioři se nemusejí u nás bát, že je někdo bude nutit do aktivit. Mohou při nich jen tak pozorovat ostatní, či si mohou odpočinout v prostoru zařízeném pro relaxaci. Vždy bereme ohledy na jejich individuální možnosti,“ líčí Švagerková. Skupinu klientů se snaží sestavit tak, aby si v ní vzájemně co nejlépe rozuměli. Mívají zde společné aktivity – například hry na procvičení paměti či motoriky, hodiny zpěvu, procházky a pobyt na vzduchu. Klienti se v centru mohou věnovat i některým individuálním aktivitám (čtení, luštění, rukodělné aktivity).

„Většina seniorů k nám přichází zpočátku s různými obavami. Často se strachují, že jejich potíže s inkontinencí nejsou do takového kolektivu vhodné. Pokaždé je potěší, když zjistí, že jejich obavy byly zbytečné. Jsme na takové potřeby seniorů zvyklí a pomáháme jim. Zajišťujeme jim diskrétní dopomoc při využití bezbariérové toalety a pomoc s výměnou inkontinenční pomůcky. Objednat předem si u nás mohou i celkovou očistu těla. Tu provádějí naše pečovatelky, využívají speciální zvedák a speciální vanu,“ přiblížila další službu projektová manažerka. Jak se blízcí seniora a budoucí uživatel může se službou centra seznámit, nastínila: „Nejlepší způsob je, když k nám doveze seniora někdo z jeho rodiny či blízkých. Společně nahlédnou do našich prostor a zjistí, jak fungujeme, jaké jsou naše možnosti a jakými pravidly se řídíme. Po dohodě jsme většinou schopni klienta přijmout již třetí pracovní den.“ Klient si může dát čas na rozmyšlenou, nebo si rovnou vybrat, zda službu bude využívat každý den či jen ve vybrané dny, nebo den v týdnu a kolik hodin zde bude trávit.

Služba centra je poskytována ve všední dny v Hodoníně v době od 7 hod. do 17 hod. „Předpokládáme, že podobně bude časem vypadat i otevírací doba v pobočce v Mikulčicích, kde v září začínáme. Den otevřených dveří pro veřejnost jsme tam naplánovali na čtvrtek 15. září,“ načrtla plány Švagerková.

Klienti centra v Hodoníně i v Mikulčicích si mohou v případě potřeby předem domluvit odvoz ze svého domova do centra a zpět bezbariérovým vozem.