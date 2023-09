Velkou rekonstrukci podstoupí Centrum návazné péče Nemocnice Privamed, které patří k největším v České republice. Poskytuje komplexní ošetřovatelskou a léčebnou péči dospělým nemocným bez rozdílu věku, kteří trpí dlouhodobým, většinou komplikovaným onemocněním.

Nový vstup do budovy, kde působí Centrum návazné péče | Foto: Nemocnice Privamed

Primář Oldřich Berka u pacientaZdroj: Nemocnice PrivamedO rozsáhlé rekonstrukci, kterou bude financovat nemocnice z vlastních zdrojů a vyžádá si zhruba 15 milionů korun, hovoří primář Centra návazné péče MUDr. Oldřich Berka.

Opravy už začaly nebo teprve začnou?

Rekonstrukce začala úpravou vstupu do naší budovy, kudy se dříve mimo jiné chodilo do lékárny a satelitní části oddělení dialýzy, které se přestěhovaly do nové polikliniky u jednodenní chirurgie. Práce se budou provádět postupně, jsou rozděleny do několika etap. Počítáme, že opravy přímo našeho centra zahájíme letos v listopadu.

Čeho se bude rekonstrukce týkat?

Část budovy, tedy její krátký trakt ve všech patrech, se především změní na nové pokoje pro pacienty. V přízemí vzniknou šatny pro ošetřující personál. V prvním patře budou lékařské pokoje, vedení CNP a kancelář sociální sestry. V rámci rekonstrukce budou vyměněny veškeré instalace, rozvody, pokoje budou mít nové vybavení, nová jádra se sociálním zařízením, konkrétně s toaletami přizpůsobenými pro pacienty v seniorském věku. Na některých pokojích pro pacienty se kromě WC a umyvadla počítá se sprchovými koutky, všechny pokoje pro pacienty budou disponovat WC a umyvadlem. Bude zachována koupelnová místnost na každém podlaží v dlouhém traktu.

Zvýší se po ní kapacita Centra návazné péče?

Kapacita zůstane v podstatě stejná, tedy zhruba 200 lůžek, vznikne asi 16 nových pokojů pro pacienty s dvěma až třemi lůžky. To znamená, že se zvýší komfort pro pacienty a zlepší prostorové podmínky pro práci personálu.

Opravy se budou zřejmě dělat takzvaně za pochodu…

Bude to náročné pro všechny, pro pacienty i zaměstnance. Opravy by měly být prováděny tak, aby se dotkly našich pacientů co nejméně. Za případné omezení a diskomfort během rekonstrukce se předem omlouváme.

Vraťme se ještě k samotné rekonstrukci. Co všechno ještě bude obnášet?

Počítáme s novými výtahy, zateplením budovy a rozšířením rozvodu kyslíku. Každé poschodí by mělo mít svou barvu i různé grafické prvky pro dobrou orientaci. V každém patře budou automatické prosklené dveře, které oddělí schodiště od lůžkové části oddělení. Oprav se dočkají také chodby v dlouhém traktu, měly by pak působit vzdušně a příjemně.

Vymění se například lůžka?

Obměňujeme je průběžně, když doslouží. Počítáme hlavně s novými antidekubitními matracemi, ty jsou pro naše klienty velmi důležité. V každém pokoji bychom chtěli pro každého pacienta mít uzamykatelnou skříňku. Předpokládáme i vylepšení nočních stolků, s těmi současnými se špatně manipuluje a komplikované se skládají. Samozřejmostí budou nové žaluzie. Detaily úprav a vybavení ale v současné době ještě dolaďujeme.

Dotkne se plánovaná akce například kaple nebo dalších prostor?

Kaple, jídelna a denní místnosti zůstanou zachovány.

Naposledy jste dělali velkou rekonstrukci v roce 2O14, kdy se mimo jiné dělalo částečné zateplení budovy, rušily se balkony, aby se zvětšil prostor v pokojích. Proč jste se do velkých oprav pustili i nyní?

Jak jsem už zmínil, hlavně pro zlepšení podmínek pro naše pacienty a prostorové zlepšení pro práci personálu.

Nebude se v souvislosti s rekonstrukcí zvyšovat počet zaměstnanců?

Kapacita CNP stran pacientů a personálu toho času zůstává stejná. Samozřejmě máme zájem o nový personál pro naše oddělení.

A kdy bude kompletně hotovo?

Můj odhad je, že kompletní práce by měly být hotovy do podzimu příštího roku. Pacienti by se tak většího komfortu, než mají současné době, měli dočkat příští rok před Vánoci.

https://www.privamed.cz/