Unikátní zařízení, které pomáhá dětem s vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči, poruchami autistického spektra a dalšími neurovývojovými obtížemi, otevřela v únoru loňského roku, nezisková organizace Máte na víc, z.s.

ilustrační foto | Foto: MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

V centru Břeclavi tak vzniklo místo, kde se dostává podpory nejen dětem, ale všem, jichž se problematika neurovývojového oslabení u dětí, dotýká. Ředitelka zařízení Monika Náplavová přibližuje jeho hlavní záměr: „S týmem spolupracovníků se snažíme vybudovat přesně to, co bych si v Břeclavi přála mít v době, kdy jsme zjistili, že naše dítě je „jiné“. Místo, kde se rodinám dětí s neurovývojovým oslabením dostane podpory, kde mohou sdílet zkušenosti, setkat se s odborníky a získat potřebné informace k tomu, aby mohli se svým dítětem efektivně pracovat. V naší práci je nejdůležitější respektující a individuální přístup ke každému dítěti. Cílem je pomoct dětem dozrát, začlenit se mezi své vrstevníky a plynule přejít z předškolního vzdělávání do běžné základní školy, ideálně bez asistenta. Veškeré naše aktivity jsou málopočetné (6 – 8 dětí) a jsou určeny pro děti od cca 3 let do zahájení školní docházky. V příštím školním roce však plánujeme otevřít odpolední kroužky i pro starší děti.

Rodičům a dalším rodinným příslušníkům se snažíme předat naše zkušenosti nejen z pozice rodiče dítěte s neurovývojovým oslabením, ale zprostředkovat jim také odborné poradenství prostřednictvím specialistů, které do našeho Centra zveme v rámci aktivity Rodiče rodičům, která vznikla za podpory Místní akční skupiny Lednicko-valtický areál a OP VVV - projektu MAP v ORP Břeclav II, a je rozvíjena v navazujícím projektu MAP vzdělávání v SO ORP Břeclav III, kdy se Centrum stalo jedním z aktérů místního akčního plánování v území a partnerem ve vzdělávání v oblasti rovných příležitostí pro rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí.“ Nabídka služeb Centra je velmi široká. Od dětské skupiny Školička Břeclav, která přijímá děti už od 2 let, přes odpolední aktivity zaměřené na kompletní rozvoj všech oblastí vývoje dítěte, logopedickou prevenci a pohybové aktivity, až po příměstské tábory, které na první pohled vypadají jako standardní tábory se spoustou her a zábavy, ale veškeré aktivity jsou orientovány na rozvoj dětí v oblastech hrubé a jemné motoriky, oromotoriky, zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, pozornosti, soustředění, paměti, grafomotoriky, rozvoje slovní zásoby a samozřejmě na logopedická cvičení.

matenavic.com