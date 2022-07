Dobrá věc se podařila! Nový stropní zvedací a asistenční systém pořídí Centrum sociální pomoci pro svůj stacionář Radost z výtěžku benefičního koncertu kapely Hradišťan & Jiří Pavlica. Koncert se konal ve středu 18. května 2022 v Evangelickém kostele v Třinci a nesl se v duchu hesla „Setkejme se i v této době”.

Snímek z benefičního koncertu v Evangelickém kostele v Třinci | Foto: Statutární město Třinec

Transportní systém, který vyjde cca na milion korun, pomůže při přemísťování imobilních klientů mezi místnostmi a při přesunu na vozík či lůžko. Zvýší se tím komfort klientů, a především se ulehčí těžká, fyzicky náročná práce zaměstnanců centra. „Činnosti, jež naši lidé každodenně spolu s klienty vykonávají, považují mnohdy za své poslání a dávají do nich víc než jen fyzické síly,” uvedl Kamil Raszka, ředitel Centra sociální pomoci Třinec. Ten v rámci koncertu převzal od primátorky města dort, a to jako dárek k 15letému výročí vzniku centra a k jeho pětiletému působení ve funkci ředitele této příspěvkové organizace města. U této příležitosti vyzdvihla primátorka města úzkou spolupráci města a centra a vysokou úroveň sociálních služeb ve městě. Zmínila, že si váží těch, kteří dávají ostatním i kus své duše a zapojují do práce s lidmi i svá srdce. „Je to mnohdy více než materiálová pomoc. Važme si toho, že netrpíme nouzí, jsme v bezpečí a že můžeme žít ve svobodné zemi,” uvedla Věra Palkovská.

Benefiční akcí, kterou kromě města Třinec, coby zřizovatele centra, podpořily i firmy Dongwon, Moravia Steel, Karireal, Wafarex, Enviform, Třinecká klimatizace a manželé Moderovi, provázel přítomné Petr Šiška. Koncert zaštítila primátorka města Třince Věra Palkovská, která v rámci koncertu předala velkou kytici zpěvačce kapely Alici Holubové. Za město Třinec podpořil akci svou účastí i náměstek primátorky Radim Kozlovský.

Aktuálně z „pod Javorového“

V Třinci vyrostlo další dětské hřiště

Letos 4. dubna začaly práce na realizaci nového veřejného dětského hřiště u Základní školy Osůvky s pěti hracími prvky a s dopadovou plochou z lité gumy. Po zhruba měsíci, v pátek 13. května 2022, bylo hřiště předáno dětem k užívání. Náklady na vybudování hřiště činí 1,5 milionu korun a financování zajistilo město Třinec ze svého rozpočtu.

Nové dětské hřiště v Třinci (Osůvky)Zdroj: Statutární město Třinec

„Ať nové hřiště dětem slouží a dělá jim radost. Město každoročně vynakládá nemalé peníze na údržbu, rekonstrukce či výstavbu nových sportovišť, tělocvičen, dětských hřišť a herních prvků. Jsme přesvědčeni, že investice do dětí a mládeže se vždy vrátí. Chceme děti motivovat k pohybu třeba tím, že si budou moci hrát na pěkných hřištích,” vysvětlila primátorka Třince Věra Palkovská, která krátce před přestřižením pásky dostala od občanů Osůvek krásnou kytici.

„Je třeba děti rozhýbat, aby jen neseděly u počítačů a mobilů. Jsme rádi, že je nová hřiště lákají ven nejen v hodinách tělocviku, ale i ve volném čase,“ uvedl náměstek primátorky Třince Radim Kozlovský. V této souvislosti připomněl, že v letech 2019 až 2022 investovalo město do výstavby nových do hřišť a herních prvků téměř 14 milionů korun. Náklady na opravy a údržbu všech dětských hřišť, fotbalového a atletického hřiště a herních prvků v lesoparku (zajišťuje STaRS) dosáhly v letech 2019 až 2022 téměř 27 milionů korun. Město ovšem chystá výstavbu dalších nových veřejných hřišť nejen v centru města, ale i v příměstských částech Třince.

Aktuálně z „pod Javorového“

Blahopřejeme Ocelářům ke zlatému hattricku!

Vedení města, zaměstnanci magistrátu a desítky fanoušků, kluci a holky přivítali 5. května 2022 za burácení hymny „Ocelová síla” před třineckým úřadem hokejové mistry z „pod Javorového“! „Jsme na vás hrdí, děláte občanům Třince radost a našemu městu velkou a pozitivní reklamu. Užijme si tyto krásné chvíle," řekla primátorka Věra Palkovská a nezůstalo jen u slov. „Třetí vítězství v řadě si zaslouží ne tradiční jednu, ale hned tři třílitrové slivovice. Vypijte si je na vaše zdraví!” dodala.

Společná fotka s Oceláři Třinec před budovou magistrátuZdroj: Statutární město Třinec