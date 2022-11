Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2021 a titul Osobnost Moravskoslezského kraje jsou rozdány. Osobností kraje se stal fotograf Jindřich Štreit. Mezi novými držiteli Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost jsou například město Bílovec, automobilka Tatra Trucks nebo Gymnázium Josefa Božka Český Těšín. Hejtman Ivo Vondrák předal i Ocenění dobrovolníka BoSmePartyja.

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost | Foto: Moravskoslezský kraj

„Téma společenské odpovědnosti získává v posledních letech nové rozměry a stále větší váhu. Náročné období pandemie, války na Ukrajině a nastupující hospodářské krize vyžaduje od nás všech velkou dávku respektu, ochoty a zájmu o své okolí, upozorňuje na potřebu sounáležitosti a soudržnosti. Proto možná intenzivněji než kdy dřív, cítím potřebu společensky odpovědným firmám, obcím, živnostníkům a dobrovolníkům říct: Děkujeme,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Cenu za společenskou odpovědnost opět vyhlásil Moravskoslezský kraj spolu s Radou kvality České republiky. Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost byly v Moravskoslezském kraji uděleny potřinácté. Pátým rokem předal hejtman titul Osobnost Moravskoslezského kraje. „Sluší se, abychom vyjádřili uznání a respekt významným osobnostem, které jsou pro náš region důležité. Nehledáme šampiony nebo slavné vynálezce, chceme upozornit i na výjimečné osobnosti, které se o rozvoj našeho kraje zasloužily pomocí druhým, dlouholetou prací nebo třeba statečností. Prvním oceněným byl politický vězeň Luděk Eliáš, pak Jiří Michálek, který stál u proměny Dolních Vítkovic. Bylo mi ctí předat toto ocenění i Evě Šeinerové - umělecké vedoucí sborového studia Permoník, kterým prošly stovky dětí. Loni jsem s radostí cenu předal spisovatelce Karin Lednické, která svou románovou sérií Šikmý kostel významně proslavila území bývalého Těšínska, uchvátila čtenáře v celém Česku. A letos právem patří fotografovi, vysokoškolskému pedagogovi, kurátorovi a organizátorovi kulturního života Jindřichu Štreitovi,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2021 Jindřich ŠtreitZdroj: Moravskoslezský kraj

Stejně jako vloni byly uděleny ceny ve čtyřech kategoriích dále rozdělených podle velikosti. Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost získaly podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru, vyhodnocena byla i kategorie pro mikropodniky, živnostníky a spolky a podruhé byl oceněn také dobrovolník.

„Dobrovolnictví je jeden z důležitých projevů společenské odpovědnosti. V nejtěžším období pandemie jsme jej podpořili kampaní BoSmePartyja, díky které v našem kraji přibyli lidé, kteří jsou ochotní nezištně pomáhat seniorům, klientům sociálních zařízení a dalším potřebným. Dobrovolníka jsme ocenili už podruhé. Vypadá to, že vznikla tradice, která dobrovolnictví podporuje a upozorňuje na něj. Za to jsem samozřejmě moc rád. Cena má být poděkováním všem, kteří se do dobrovolnictví zapojili,“ vysvětlil hejtman Ivo Vondrák.

Z firem do 50 zaměstnanců obsadil první místo Hotel Freud. Vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců se stala automobilka Tatra Trucks.

V kategorii Obce zvítězily Otice, v kategorii Obce s rozšířenou působností Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2021 získalo město Bílovec.

V kategorii Organizace veřejného sektoru získaly 1. místo Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o. (do 50 zaměstnanců) a Czechitas z.ú. (nad 50 zaměstnanců).



Vyhodnocena byla i kategorie pro mikropodniky, živnostníky a spolky. Cenu obdržel portál ZKUŠENÍ.CZ, z.ú.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák stejně jako loni ocenil i dobrovolníka. Cenu získala Šárka Pachlopníková, která se zapojila do projektu BoSmePartyja.

