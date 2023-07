Za první pololetí roku 2023 prodalo Auto ESA o 7 % více vozidel než v roce 2022. Vyplývá to z prodejních statistik Auto ESA, jednoho z největších českých prodejců ojetých vozů.

Foto: Auto ESA

“Zatímco v 1Q roku 2023 byly výsledky téměř shodné jako v předchozím roce, tak v 2Q došlo k nárůstu prodejů o více než 10 %. To celkově znamená nárůst prodejů o 1100 vozidel za první půl rok 2023,” uvedl Filip Kučera, marketingový ředitel Auto ESA. „Zajímavou změnou je návrat zájmu o dieselové motory, předpokládám, že na konci roku bude poměr prodejů ve prospěch dieselů“ doplňuje Kučera.

Benzín stále ještě vede, ale jak dlouho?

Nejprodávanější vozy jsou s benzinovým motorem, ale oproti předchozímu období došlo k téměř vyrovnání poměrů benzin vs. diesel. Zatímco v roce 2022 byl poměr 51,5% benzín a 46,5% nafta, tak v roce 2023 je poměr 50% benzín a 48% nafta. Hlavním důvodem je zvýšení rozdílu cen nafty a benzínu. Současný rozdíl mezi těmito palivy je až 7 Kč/ litr. Což pro mnoho zákazníků představuje jasné plus pro dieselový motor.



S cenou paliv souvisí i nárůst zájmu o elektrické vozy a hybridy. Nejprodávanějším modelem mezi elektrickými vozy byla Škoda Citigo s 50 % podílem, na druhé místo se pak dostalo BMW i3.

Nejprodávanější značky

Na pozicích TOP 5 značek nedošlo k žádné změně a první místo v žebříčku nejprodávanějších značek si jasně drží Škoda s podílem 35 %, druhá v pořadí je značka Volkswagen s 11 %, třetí pak Ford s podílem 10 %. Do top 5 značek se dostali Renault a Hyundai.

Skokanem prvního pololetí se stala značka Dacia, která se pomalu dotahuje na TOP 5.

Nejprodávanější modely

Ani v pořadí nejprodávanějších modelů se nestalo nic zásadního a první místo si udržela Octavia II, na kterou se, ale dotahuje mladší sestra Octavia III. Meziročně si nejvíce polepšil model Škoda Superb II, který se poprvé dostal do TOP 10 nejprodávanějších modelů, podobně jako Škoda Rapid.

Zdroj: Auto ESA

Jaké karoserie si zákazníci vybírali

Nejprodávanější karoserií bylo kombi s téměř 31% podílem, hatchbacků se prodalo o více než 2 % méně. Na třetím místě je pak kategorie SUV vozidel, která společně s MPV vozy zaznamenala největší změnu oproti minulému roku. Obě tyto kategorie narostly o 2 %. Z toho je patrný příklon k rodinným vozům.

Změny v cenách a průměrném stáří vozidel

Průměrná prodejní cena významně klesla a to na 190 800 Kč, oproti 202 300 Kč v roce 2022. V letošním roce ceny ojetin nerostly, ba naopak došlo k jejich zlevnění oproti první polovině roku 2022. Tomu odpovídá i průměrné stáří prodávaných aut, které zůstalo stejné a to 11 let. Naopak u o elektroaut byla průměrná cena o 70 tis. Kč vyšší a to konkrétně 493 800 Kč.

