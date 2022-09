Ať jsou Černé Voděrady zase příjemným místem k životu

Oldřich Šimek, lídr volební strany SPORTOVCI PRO VODĚRADY s podporou SPD | Foto: Oldřich Šimek/osobní archiv

Vážení spoluobčané, milí sousedé,

j Zdroj: Oldřich Šimek/osobní archivménem našeho volebního sdružení SPORTOVCI PRO VODĚRADY (s podporou SPD) Vám mohu závazně slíbit, že v zastupitelstvu obce Černé Voděrady budeme vždy tvrdě a poctivě hájit Vaše zájmy a zájmy naší obce.

Budeme Vám ze svého působení pravidelně skládat účty, budeme otevření a zcela transparentní.

Žiji s Vámi v Černých Voděradech již dvanáct let, většina z Vás mě osobně velmi dobře zná. Víte, že se podílím na různých dobrovolných aktivitách v obci, působím v rybářském spolku a velmi se angažuji zejména v oblasti místního sportu, v první řadě jako hráč, trenér a vedoucí oddílu stolního tenisu.

Nyní bych chtěl, společně s kolegy, posunout své působení na vyšší úroveň a podílet se přímo na řízení naší obce. Máme k tomu nejen pevnou vůli a odhodlání, ale především jasnou představu a program. A také oporu v širokých strukturách hnutí SPD, jehož jsem hrdým členem, a které naší kandidátní listinu zaštítilo.

Chceme, aby se v naší obci dobře žilo skutečně všem - od nejmenších dětí po seniory, kteří si zaslouží po celoživotní poctivé práci prožívat důstojné stáří, a to právě i za aktivní pomoci a účasti obce. Máme silné sociální cítění a v naší práci pro obec to bude výrazně znát!

Uděláme všechno pro to, aby se naše obec nevylidňovala, aby zde byly k dispozici, dostupné a funkční, všechny potřebné veřejné služby – i dostatečné sportovní a společenské vyžití.

To nyní, bohužel, neplatí – a my to chceme změnit. A změníme to!

Nás volební program je konkrétní, adresný a kontrolovatelný:

Zajistíme vybudování multifunkčního sportovního hřiště s odpovídajícímzázemím k využití pro všechny občany naší obce. Pomůžeme zřídit voděradský nohejbalový klub a významně jej finančně podpoříme.

Urychleně vybudujeme obecní školku a zajistíme možnost denní péče o všechny naše předškolní děti.

Poskytneme každoročně všem domácnostem v obci zvláštní finanční příspěvek na pomoc s uhrazením vyúčtování za energie.

V průběhu volebního období zřídíme v obci ordinace praktických lékařů pro dospělé i děti.

Zřídíme klub seniorů s pravidelným kulturním a společenským programem, typu přednášek, kursů či zájezdů.

Zřídíme službu Senior taxi – která bude sloužit k odvozu našich voděradských seniorů k lékaři či na úřady.

Výrazně obnovíme kulturní život v obci. V to spadá podpora místním kulturním spolkům i zajištění divadelních, hudebních a filmových představení pro naše občany.

A hlavně - nikdy naší obec a její občany nezadlužíme – na rozdíl od jejího současného vedení! Rozpočet Černých Voděrad bude vždy vyrovnaný či přebytkový.

Nezvýšime daň z nemovitosti, nezdražíme vodné ani stočné! A výrazně snížíme nesmyslně vysoké poplatky za svoz komunálního odpadui i poplatky ze psů.

Nabídneme místním občanům výhodné podmínky k podnikání v obci.

Zpřístupníme občanům naší obce informace o činnosti zastupitelstva, starosty a obecního úřadu. Například tím, že zabezpečíme vysílání přímých přenosů z jednání zastupitelstva i jejich uchování ve formě snadno dostupných záznamů.

Nebudeme před Vámi nic tajit!

Oldřich Šimek, lídr volební strany SPORTOVCI PRO VODĚRADY s podporou SPDZdroj: Oldřich Šimek/osobní archivVážení spoluobčané, přátelé,

celý život tvrdě pracuji, vychovávám dvě dcery. Jsem sportovec každým coulem, zvyklý bojovat do posledního dechu, v duchu hesla:

„Když nemůžeš, tak přidej!“.

Černé Voděrady mi poskytly skutečný domov, teď přišel čas, abych to jim – a Vám všem - vrátil.

Pomůžete mi?

Oldřich Šimek, lídr volební strany

SPORTOVCI PRO VODĚRADY s podporou SPD

kandidát na starostu obce Černé Voděrady

https://www.facebook.com/groups/709060892563571

Zadavatel: Mgr. Tomáš Doležal, SPD

Zpracovatel: Oldřich Šimek, lídr volební strany SPORTOVCI PRO VODĚRADY s podporou SPD