Znalost anglického jazyka patří v současnosti k základním předpokladům pro studium na vysoké škole i získání dobrého pracovního místa. K prokázání úrovně znalostí slouží maturitní zkouška, přijímací zkoušky, testy připravené náboráři, ale také mezinárodně uznávané certifikáty. O jaké jde, jak probíhají zkoušky a kde všude nachází využití?

Foto: depositphotos

Co jsou certifikáty Cambridge English

Jednou z celosvětově největších autorit na poli jazykových certifikátů z angličtiny je organizace Cambridge University Press & Assessment. Ta přímo podléhá prestižní University of Cambridge a právě bádání jazykovědců z Velké Británie uvádí do praxe prostřednictvím vydávání mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů Cambridge English.

Jazykové zkoušky, na základě jejichž úspěšného složení Cambridge English certifikáty následně vydává, se dělí do 7 jazykových úrovní kopírujících mezinárodní stupnici jazykových znalostí. Začínají na úrovni Pre-A1 pro naprosté (dětské) začátečníky a končí na úrovni C2, jež signalizuje znalost jazyka srovnatelnou s rodilým mluvčím. Podrobnější informace si můžete přečíst na našich webových stránkách.

Jazykové zkoušky Cambridge English pro děti

Cambridge English neorganizuje jednu zkoušku, z jejíchž výsledků by posléze vyvozovala úroveň znalostí uchazeče, nýbrž pořádá hned několik zkoušek dle jednotlivých úrovní a zaměření. Pro děti a mládež existují Young Learners Exams (YLE) určené pro malé děti od 6 do 12 let, které se dělí na 3 úrovně:

Pre-A1 Starters,

A1 Movers,

A2 Flyers.

Starší děti a pokročilejší studenti pak mohou absolvovat zkoušky:

A2 Key for Schools,

B1 Preliminary for Schools,

B2 First for Schools,

C1 Advanced,

C2 Proficiency.

Všechny výše zmíněné zkoušky jsou vyvinuty speciálně pro děti školního věku tak, aby zvyšovaly motivaci k dalšímu učení jazyka.

Jazykové zkoušky Cambridge English pro dospělé

Dospělí studenti angličtiny skládají zkoušky z obecné angličtiny na pěti úrovních podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR):

A2 Key,

B1 Preliminary,

B2 First,

C1 Advanced,

C2 Proficiency.

Výhody jazykového certifikátu Cambridge English

V prvé řadě je třeba zmínit, že certifikáty od Cambridge English mají neomezenou platnost, a tak stačí zkoušku na dané úrovni složit pouze jednou za život. Zároveň tyto certifikáty uznává přes 25 000 subjektů po celém světě - od univerzit přes úřady až po společnosti napříč obory. Nejširší uplatnění mají certifikáty na úrovní B1 a vyšší čili od zkoušky B1 Preliminary. Dle platných parametrů lze v současnosti tímto certifikátem (a vyšším) nahradit profilovou (školní) maturitní zkoušku z anglického jazyka. Vysoké školy následně často udělují při přijímacím řízení bonusové body právě vlastníkům těchto jazykových certifikátů a některé vysoké školy dokonce certifikátem nahrazují relevantní část nebo celé přijímací zkoušky.

Certifikáty také slouží jako doklad znalosti jazyka při hledání práce v zahraničí, výjezdu v rámci programu Erasmus+ nebo při žádosti o vízum v anglofonních zemích. Dle průzkumu z roku 2016, realizovaného institutem Kantar Millward Brown, považuje 68 % zaměstnavatelů majitele certifikátu Cambridge English za atraktivní kandidáty a jeho získání může zvýšit zaměstnanci výplatu až o

18 %.

Jak probíhají zkoušky Cambridge English

Při skládání zkoušky musí kandidát uspět ve 4 jazykových disciplínách. Testuje se mluvený projev, samostatný písemný projev, gramatická úroveň znalostí a poslech. Přesná hranice pro úspěšné složení zkoušky se v jednotlivých termínech může lišit, ale obecně platí, že by měl kandidát zvládnout všechny části zkoušky aspoň na 60 %. Zkoušku lze vykonat osobně v certifikovaných zkouškových centrech, buď v papírové podobě nebo na počítači.