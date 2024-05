Divadelní sezona 2023/24 je se pomalu ale jistě blíží do svého závěru. I v červnu však pro vás kladenská činohra připravila řadu skvělých zážitků. Těšit se můžete na novinky i osvědčené hity, stačí si jen vybrat a užít si skvělou zábavu ve skvělé společnosti!

Foto: Divadla Kladno s.r.o.

Ve čtvrtek 6. června je od 18:00 na programu divadelní adaptace stejnojmenného filmu Karla Kachyni Ucho. Mistrovské psychologické drama, otevřeně obžalovávající totalitní režimní praktiky, bylo natočeno už za sovětské okupace a stalo se jedním z tzv. trezorových filmů. Do distribuce byl snímek uvolněn až po roce 1989, o rok později se dočkal nominace na Zlatou palmu na filmovém festivalu v Cannes. V hlavních rolích zazářili Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová. Scénář Jana Procházky zpracovala do jevištní verze autorova dcera, spisovatelka Lenka Procházková. V tragikomedii o strachu z moci i bezmoci herecky excelují Lenka Zbranková a Jiří Š. Hájek. Herecké obsazení doplňuje Kryštof Dvořáček. Celkový zážitek posiluje unikátní uspořádání malého sálu, díky kterému se diváci ocitnou v maximální možné blízkosti hereckým výkonům. Autorkou výtvarného zpracování je scénografka a kostýmní výtvarnice Lenka Hollá.

Zdroj: Divadla Kladno s.r.o.

V sobotu 8. června se uskuteční slavnostní premiéra muzikálu Šumař na střeše, následovat budou hned dvě večerní reprízy – a to v pondělí 10. června od 18:00 a ve středu 12. června od 19:00. Titul patří k naprostým klasikám svého žánru a je nejinscenovanějším světovým muzikálem vůbec. Byl také prvním muzikálem, kterému se na Broadwayi podařilo prolomit hranici fascinujících 3000 repríz. V inscenaci se objeví prakticky celý umělecký soubor MDK i řada hostů. Zároveň se inscenace neobejde bez živého hudebního doprovodu v podání Collegia Modern Prague Orchestra. Ambiciózní a velkolepě výpravnou inscenaci, která bude patřit k vlajkovým lodím MDK, režíruje umělecký šéf divadla Jaroslav Slánský.

Ve čtvrtek 13. června od 19:00 ovládne malý sál detektivní thriller 39 stupňů. Ve své době velmi úspěšný špionážní román Johna Buchana z roku 1915 se v polovině třicátých let minulého století dočkal filmového zpracování. Jako námět pro svůj nový film si jej vybral jeden z největších filmových vizionářů všech dob Alfred Hitchock, který dílo značně přepracoval a natočil film do té doby nebývalého tempa i stylu. O desítky let později námět znovu oživil britský dramatik a komik Patrick Barlow, který z původního námětu vytvořil svižnou divadelní komedii. Nespočet postav, které ve hře vystupují, ztvárňují pouze čtyři herci - Michael Vykus v hlavní roli Richarda Hannaye, Lenka Zbranková představující jeho tři femme fatale a Jakub Hubert s Michalem Kubouškem, kteří musejí v ďábelském tempu stihnout zahrát všech zbylých 26 postav. Tento hit malé scény si nemůžete nechat ujít!