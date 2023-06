Příprava kávy se liší v závislosti na tom, zda se chystáte vychutnat si lahodné cappuccino, espresso, nebo café latté. Existuje ale hned několik možností, jak přípravu jakékoliv kávy pokazit. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se při přípravě kávy dopouštíme? A jak se těchto chyb vyvarovat?

Foto: Freepik.com

Uvařit dobrou kávu je někdy umění. Chce to trochu cviku, než se dostaneme do fáze, kdy jsme s připravenou kávou naprosto spokojeni. Pokud ale stále ještě do skupiny těch spokojených nepatříte, možná vám pomůžeme odhalit, proč tomu tak je. Chyb, kterých je možné se během přípravy kávy dopustit, existuje dlouhá řada. Pojďme si odhalit ty nejčastější, které se možná týkají i vás.

Není káva jako káva

Nejčastější chybou, které se můžeme při přípravě kávy dopustit, je výběr špatných zrnek. Zkrátka a jednoduše – pokud děláte vše tak, jak nejlépe umíte, ale káva stále nechutná tak, jak byste si představovali, možná jste nekoupili zrovna ta zrnka, která by se mohla pyšnit svou kvalitou. To je bohužel na chuti připravených nápojů znát. Na kávě tak nemá cenu zbytečně šetřit – ve výsledku totiž přijdete o lahodný požitek z pití kávy, na který jste se dost možná tolik těšili. Kávu doma také často skladujeme příliš dlouho, čímž přichází o své unikátní aroma i chuť. I to je jedna z nejčastějších chyb, kvůli které nakonec káva nestojí za to. Nejlepší volbou tak je sáhnout po čerstvě upražené kávě, kterou je dobré spotřebovat asi do měsíce od samotného pražení. Kávu je také dobré po celou dobu vhodně skladovat – chránit ji před vlhkem a světlem a vyhnout se radám, které praví, že káva patří do lednice. Ideální volbou tak bude vložit zrnka do některé z nádob, které dobře těsní. Mlít by se káva ale až těsně před samotnou přípravou nápoje.

Špatně zvolená teplota vody i mléka

Ať už kávu zalijeme příliš horkou, nebo naopak příliš studenou vodou, výsledek nebude zrovna 100%. Teplota vody by měla dosahovat 91–96 stupňů. Pokud připravujeme kávu s našlehaným mlékem, i zde je častou chybou právě to, že se mléko zkrátka spálí. Přitom například oblíbené latté macchiato se připravuje z jen na 60 stupňů teplého mléka. Podobně je tomu u kávy capuccino. Pokud nás tak káva s přídavkem mléka pálí v ústech, i zde je něco špatně – tyto nápoje bychom měli být schopni hned pít.

Nevhodné mletí kávy

Mít kávu správně namletou je alfou a omegou pro její správnou chuť. Nastavení mlýnku je tak něco, čemu bychom měli věnovat zvýšenou pozornost. Každý způsob přípravy kávy ale potřebuje vlastní hrubost – neexistuje tak žádný univerzální návod, jak kávu namlít, aby vyhovovala všem typům kávy. Jinou hrubost si bude žádat espresso, odlišnou pak filtrovaná káva.

