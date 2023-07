Rekordní hodnoty inflace donutili Čechy nejenom se o peníze více starat, ale především hledat finanční instrumenty, které umí ztrátu hodnoty peněz minimalizovat.

Vysoká inflace i rekordní výše úrokových sazeb vedly k poklesu většiny investic. Akcie, dluhopisy, kryptoměny i jiná aktiva, vše klesalo. Nyní není komodita, která by dokázala ochránit investice před výkyvy. „Ani nemovitosti to nedokáží. Jsme v situaci, kdy spíše hledáme produkty, které eliminují výše ztrát,“ komentuje trh Lukáš Kovanda, přední český ekonom z Trinity Bank.

Rekordní hodnoty inflace donutili Čechy nejenom se o peníze více starat, ale především hledat finanční instrumenty, které umí ztrátu hodnoty peněz minimalizovat. ČNB drží úrokovou sazbu na hladině 7 procent. A právě tato výše výrazně obrátila pozornost Čechů ke spořicích účtů. Ekonom Kovanda tento zájem pragmaticky vysvětluje: „ještě před dvěma lety byly spořící účty mimo zájem většiny Čechů, protože rozdíl úročení na těchto účtech, oproti běžným účtům, byl minimální. Dnes úročení na spořicích účtech dosahuje i přes 5 procent. To je již hodnota, která vám výrazně pomáhá eliminovat zrátu hodnoty peněz.“

Spořicí účty jsou aktuálně tou nejbezpečnější formou investování peněz, která brání ztrátě hodnoty. To potvrdil i průzkum investičního chování Čechů od Asociace pro kapitálový trh ČR. Podle něj jsou spořicí účty jasně nepreferovanější formou investice. Zároveň jsou spořicí účty, po investování do nemovitostí, pro mnohé nejlepší investicí v životě.

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank uvádí tři zásadní důvody, proč je spořicí účet dnes produktem, který dokáže eliminovat ztráty peněz na minimum.

První důvod: je to konzervativní instrument. Pro jeho využívání není třeba žádného finančního vzdělání, každodenního sledování vývoje kurzů nebo investování prostřednictvím třetích osob.

Druhý důvod: jde o nejbezpečnější formu promyšleného spoření. To si může dovolit každý, kdo má volné finanční prostředky. Český bankovní sektor je velmi bezpečný (pozn. redakce: ze zákona je pojištěna celková částka vkladů až do maximální výše odpovídající 100 000 EUR, což je dnes cca 2 400 000 Kč na jednoho klienta u jedné banky. Klient tedy nenese žádnou spoluúčast a tyto peníze má garantované ze zákona) a spořicí účty jsou pravidelně hodnoceny odborníky. Ti je v rámci respektovaných anket i vyhodnocují. Což je případ projektu finparada.cz, kde byly hodnoceny tři kategorie spořicích účtu. Do 300 tisíc, do 600 tisíc korun a nad 600 tisíc. Posledním vítězem prvních dvou kategorií byl spořicí účet od Trinity Bank. Ten se stal i celkovým vítězem kategorie spořicích účtů.

Třetí důvod: rychlé založení účtu. U vybraných bank si spořicí účet můžete založit nejenom osobně, ale i online. Oboje vám zabere jen pár minut času.

Otázka na závěr, využívá spořicí účet i Lukáš Kovanda? „Ano, samozřejmě. Účet mám u Trinity Bank. Ta v rámci podpory nově otevřené pobočky banky v Ostravě, nabízí všem, kdo si založí na této pobočce banky nový spořicí účet a vloží na něj své peníze, na českém trhu zcela mimořádný úrok 6,08 %. Při sedmi procentní úrokové sazbě, kterou drží ČNB, je to zcela jedinečné úročení na trhu. Pro toho, kdo má volné peníze a chce aby minimálně ztrácely na své hodnotě, je to mimořádná příležitost,“ uzavírá svou myšlenku Lukáš Kovanda. Navíc produkt této banky s názvem spořicí účet Výhoda+, v rámci marketingové akce Dobrý klient, se stal celkovým vítězem v kategorii finanční produt roku v kategorii Spořicí účet v rámci ankety finančního portálu finparada.cz.

