Zvýšený zájem o fotovoltaiku asi není vzhledem k vysokým cenám energií až takovým překvapením. Stojí za ním ovšem ještě jeden důvod, který by vás možná nenapadl. Lidé tak bojují proti inflaci.

Foto: depositphotos

Do čeho investovat peníze v době, kdy inflace dosahuje 17 %? Spořicí účet? Ani náhodou, tam peníze ztrácí na hodnotě. Zlato? Možná. Nemovitosti? Museli byste mít miliony. Akcie? Ty jsou stále rizikové. Kryptoměny? Propady jsou někdy dost výrazné. Jednou z variant, jak ochránit úspory před inflací, je pořízení fotovoltaické elektrárny.

Energetická nezávislost se státní dotací

Energetická nezávislost není utopie, řada domácností jí opravdu může dosáhnout i v českých podmínkách. Možná ne úplně po všechny dny roku, ale po většinu určitě. A s velkou pravděpodobností zbyde ještě nějaká přebytková energie, kterou je pak možná odprodat. Záleží pochopitelně na tom, jak se fotovoltaická elektrárna navrhne.

Momentálně je pořízení fotovoltaické elektrárny výhodné rovnou ze tří důvodů:

inflace dosahuje vysokých čísel, a tak se opravdu hodí peníze vložit do něčeho, co vám i v budoucnu přinese užitek. Zhodnotíte je tak mnohem lépe, než kdybyste je nechali ležet na spořicím účtu.

Ceny energií už nejsou tak vyšponované jako loni, ale stále se drží dost vysoko. Jak ukazuje srovnání cen energií, ani ti nejlevnější dodavatelé vám svými cenami nevykouzlí úsměv na tváři. Rodinnému rozpočtu se může dost ulevit, pokud položka elektřina zcela vymizí.

Aktuálně je možné využívat státních dotací na fotovoltaické elektrárny, a to až ve výši 301 500 Kč. V kombinaci s dalšími podporovanými opatřeními se lze dostat až na 385 000 Kč. S vyřízením dotace pomůže firma, která FVE realizuje.

Dotační program pravděpodobně nepoběží věčně, největších úspor navíc dosáhnete tehdy, když jsou energie drahé. Momentální stav je pro vybudování fotovoltaické elektrárny velmi příznivý.

A jaká je návratnost fotovoltaiky?

Přesně tohle je z pochopitelných důvodů nejčastější otázka všech, kdo o fotovoltaice na vlastní střeše uvažují. Chtějí znát konkrétní čísla. Pravdou však je, že konkrétní hodnotu vám vypočítá jedině fotovoltaický expert v závislosti na tom, jaké řešení je vám na míru navrženo. Při dnešních cenách energií a s využitím dotace, případně prodejem přebytkové energie do sítě, lze ovšem říci, že prvotní investice se vám vrátí v řádu pár let. Počítejte zhruba s pěti roky. Pak už začínáte vydělávat. Udávaná životnost fotovoltaiky je 25 let, takže pokud se vám za pět let zaplatí, dalších dvacet už jenom vyděláváte. Zhruba v polovině její životnosti však bude potřeba nějaká údržba, výměna baterií apod. Tento úkon vyjde cca na sto tisíc korun.

A skutečně se fotovoltaika vyplatí?

Ano. Přesné odpovědi se však dopátráte pouze tehdy, když oslovíte nějakého odborníka nebo společnost, jež se instalacemi fotovoltaických elektráren zabývá. Přijede se podívat k vám domů, navrhne řešení a vše propočítá. Může se stát, že zrovna na vaši střechu nebude možné fotovoltaické panely nainstalovat, třeba kvůli jejímu špatnému stavu. Dokonce se objevují i případy, kdy se fotovoltaika nevyplatí, například v domácnostech s malou spotřebou či na rekreačních objektech, kam se jezdí jen na víkendy. Udává se, že byste měli mít roční spotřebu aspoň 2 MWh, jinak nemá moc smysl o FVE uvažovat.

Posoudit se musí i sklon a umístění střechy. Ideální je střecha se sklonem 35 stupňů orientovaná na jih. To ale neznamená, že na jinou střechu se panely nedají nainstalovat. Určitě dají. Každopádně je dobré vše probrat se specialistou, podobně jako když investujete třeba do nemovitosti či do akcií.

Orientačně si návratnost fotovoltaiky můžete spočítat v následující online kalkulačce.