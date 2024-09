Festival klasické hudby a sborového zpěvu pořádaný spolkem Česká píseň Plzeň.

V letošním roce se na plzeňské hudební scéně odehrává významná událost – smíšený sbor Česká píseň Plzeň oslavuje kulaté výročí. Před 70 lety byl tento známý sbor založen hudebním skladatelem a dirigentem Zdeňkem Lukášem. Tímto okamžikem se začala psát historie tělesa, které i nadále aktivně vystupuje a přispívá k hudebnímu životu v Plzni i v celé zemi. Sbor po celou dobu podporuje tradiční český sborový zpěv, folklorní hudbu a reprezentuje město Plzeň, Plzeňský kraj i Českou republiku.

Od 3. 10. do 4. 11. 2024 se koná čtvrtý ročník hudebního festivalu Plzeňský podzim pořádaného spolkem Česká píseň Plzeň. Festival Plzeňský podzim vznikl z přání a potřeby mít v Plzni festival, který propaguje píseň a zpěv, tradici sborů v západních Čechách a touhy smíšeného pěveckého sboru Česká píseň uvádět v Plzni kantáty, oratoria a větší mše, provádět světové premiéry nových skladeb, pozvat další sbory ke spolupráci, podpořit spolupráci amatérských a profesionálních těles, propojit jednotlivé organizace a spolky zaměřující se na hudbu, propagovat vynikající a zajímavé interprety písní v recitálech – pořádat festival zpěvu. Čtvrtý ročník nese podtitul Rok české hudby.

Zdroj: Česká píseň Plzeň, z.s.Zahajovací koncert festivalu bude současně oslavou 70. výročí založení sboru Česká píseň Plzeň a zazní na něm skladby jeho zakladatele Zdeňka Lukáše, dále skladby Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka a dalších českých autorů.

Na druhém koncertu přednese sólistka Opery Národního divadla v Brně, mezzosopranistka Jana Hrochová výběr z písňové tvorby Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka.

Třetím koncertem bude vystoupení souboru Musice Bohemica k Roku české hudby. Uměleckým vedoucím souboru je Jaroslav Krček, který od založení (1975) vytváří stěžejní repertoár. Kromě děl, která byla pro soubor napsána, interpretuje Musica Bohemica také hudbu historickou. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování hudby anonymní a lidové. Soubor natočil a vydal kolem padesáti titulů CD, hudbu k několika filmům a divadelním hrám, spolupracuje s českým rozhlasem a televizí. Má za sebou koncertování nejen po celé Evropě, ale i v zámoří.

Pro dětské posluchače od 4 do 99 let je určen hudební pořad v Západočeském muzeu, na kterém společně se souborem Camerata 2018 odhalí odpověď na otázku, zda hudební nástroje umí vyprávět pohádky. Pořad zároveň připomene hudebního velikána, od jehož narození uplyne 200 let.

Plzeňské dětské sbory Kajetán – Dětský sbor opery DJKT, Malý Kajetán a Plzeňský dětský sbor vystoupí na společném koncertě, jehož výtěžek bude věnován Hospici sv. Lazara v Plzni.

Na závěrečném koncertu zazní requiem. Tentokrát jsme zvolili Requiem in c Františka Xavera Thuriho, od jehož úmrtí uplyne 5 let. František Xaver Thuri byl přezdíván "posledním žijícím barokním skladatelem", komponoval hlavně ve stylu hudby 17. a 18. století. Dále zazní skladby Jana Dismase Zelenky a Františka Ignáce Tůmy.

Budeme potěšeni, pokud Vás festival Plzeňský podzim dokáže nadchnout a inspirovat, abychom společně mohli sdílet a probouzet lásku k hudbě a k písni. Festival splní svůj účel, zaujme-li Vás svým obsahem, kvalitou a atmosférou a bude dalším důvodem, proč je město Plzeň zajímavým turistickým a kulturním cílem českých a zahraničních hostů.

Čtvrtému ročníku festivalu Plzeňský podzim 2024 udělili záštitu ministr kultury Mgr. Martin Baxa, radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Eliška Bartáková a Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.

Chceme poděkovat grafikovi, se kterým dlouhodobě spolupracujeme na plakátech k našim koncertům panu Pavlu Botkovi a fotografovi Jiřímu Prouzovi.

Slovo dramaturga

Vážené dámy a pánové, milí přátelé České písně,

je mi velkým potěšením pozvat vás na koncerty čtvrtého ročníku festivalu Plzeňský podzim, který letos připadá na tzv. Rok české hudby. Ten se již sto let koná vždy v roce, jehož letopočet končí číslem 4 a připomíná kulatá výročí předních českých skladatelů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Josefa Suka, Bohuslava Martinů a dalších. Využili jsme tedy této příležitosti a připravili pro Vás programy z tvorby letošních jubilantů, nezapomněli jsme ale také na ostatní české skladatele starších i novějších stylových období. Samozřejmě dojde i na ohlasy českých a moravských lidových písní, které jsou pro české skladatele zásadním inspiračním zdrojem. A aby těch výročí nebylo málo, v letošním roce slaví plzeňský sbor Česká píseň 70. výročí své činnosti a tomuto významnému jubileu věnujeme zahajovací koncert festivalu.

Pod názvem „Proč bychom si nezpívali!“ se tedy uskuteční slavnostní zahájení festivalu a oslava sedmdesátin České písně přinese skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka (v úpravě Leoše Janáčka), Jana Málka, Jaroslava Krčka a prvního sbormistra a zakladatele sboru Zdeňka Lukáše. Úpravy lidových písní tvoří od založení sboru základ jeho repertoáru, a tak na tomto koncertě zazní převážně skladby inspirované českou a moravskou národní písní.

Recitál mezzosopranistky Jany Hrochové bude věnován komorní písňové tvorbě Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Antonína Tučapského a Jiřího Hlaváče. Zazní jejich písně komponované převážně na lidové texty, ale také na texty básníků, kteří svou tvorbou tyto skladatele oslovili.

Českou a moravskou lidovou písní se celý život zabývá Jaroslav Krček a jeho soubor Musica Bohemica. Lidové písně interpretují v originálních úpravách, věnují se však také autorské tvorbě Jaroslava Krčka. Lidová poezie dále zazní ve skladbách Leoše Janáčka a Jakuba Jana Ryby. Jsme rádi, že můžeme Jaroslava Krčka uvítat na našem festivalu, také z toho důvodu, že byl v letech 1963–1976 sbormistrem sboru Česká píseň.

„Pohádky s Bedřichem Smetanou“ je název pořadu pro děti od 4 do 99 let. Umí hudba vyprávět pohádky? Je vážná hudba jenom vážná? Měl Bedřich Smetana smysl pro legraci? Na tyto i další otázky se pokusí odpovědět komorní soubor Camerata 2018 na koncertě ke Smetanovým dvoustým narozeninám.

Na benefičním koncertě „Děti pomáhají“ uslyšíme nejmladší interprety – Plzeňský dětský sbor, Malý Kajetán a Kajetán – Dětský sbor opery DJKT. Tradice sborového zpěvu je u nás velmi rozšířená, a to by nebylo možné bez zapojení dětí do dětských sborů, které mají u nás již dlouhá léta vysokou úroveň. Mnoho bývalých členů dětských sborů je v současnosti také členy sboru Česká píseň a dalších amatérských sborů v České republice. Výtěžek koncertu bude věnován Hospici sv. Lazara v Plzni.

Závěrečný koncert bude patřit barokní hudbě v podání sboru Česká píseň a Pražského barokního souboru. Zazní instrumentální sonáty dalšího letošního jubilanta Františka Ignáce Antonína Tůmy a největšího českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Requiem, jímž festival tradičně uzavíráme, jsme vybrali z tvorby Františka Xavera Thuriho, který tento text zhudebnil v přísně barokním slohu, i když od jeho úmrtí letos uplynulo teprve pět let.

Těším se s Vámi na viděnou a slyšenou na festivalových koncertech.

Vojtěch Jouza.