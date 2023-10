Společnost Vodňanská drůbež, a.s. si prošla náročným vývojem a dnes se pyšní prvenstvím v drůbežářském odvětví v České republice. Od samého počátku je firemní filozofií kvalita prodávaných výrobků, která se v průběhu času neustále zlepšuje. S respektem k tradičním hodnotám a chutím naplňuje stanovené firemní standardy kvality. Výrobky z Vodňan jsou každodenní součástí českých kuchyní již od roku 1965.

Zdroj: Vodňanská drůbež, a.s.I nyní jde společnost cestou moderního zpracování drůbeže. V roce 2021 byl spuštěn zcela nový výrobní provoz ve Vodňanech, kde jsou uplatňovány především moderní prvky kalibrace a robotizace. Součástí jsou haly pro automatické porcování kuřat, balení, skladování a expedice výrobků. Stejný postup modernizace technologií výrobních provozů byl také proveden v závodu v Modřicích u Brna a spuštěn v červnu 2023. V roce 2015 byl vybudován nový výrobní provoz na plně tepelně opracované výrobky, čímž společnost reagovala na stále se zvětšující poptávku zákazníku po těchto výrobcích.

Společnost Vodňanská drůbež, a.s. garantuje český původ kuřecího a kachního masa.

V závodech se zpracovávají pouze kuřata a kachny, které se líhnou z vajec českých rodičovských hejn, vyrůstají na českých farmách a jsou krmena směsmi výhradně od českých dodavatelů. Celý proces je pečlivě kontrolován stálým veterinárním dohledem od líhně až po zpracování do výrobků a následné expedici k zákazníkům.



Šetříme čas strávený v kuchyni!

Široký sortiment pečených a smažených mas najdete v obchodech pod značkou „do 15 minut“

Moderní směr vaření, metoda SOUS VIDE!

Tak jednoduché – stačí výrobky zakoupit, rozbalit, maso s výpekem vložit do pekáčku a dopéct do zlatavé kůrky.KVALITA, RYCHLOST, DOKONALÁ CHUŤ A SNADNÁ PŘÍPRAVA.

