Česká výroba, světová potřeba. Skupina AZ dobývá svět svými nerezovými trubkami

Komerční sdělení

Výroba AZP ve vesnici Čermákovice vyrostla z dlouhých, silných, německých kořenů AZ INTEC. Semínko těchto flexibilních a zdravotně nezávadných hadic a trubek zasel v roce 1979 Klaus Zimmermann, do dnešní doby se tyto trubky a hadice vyrábí a nejen to, ale další produkty světového dosahu a co ještě víc, malá česká výroba se nadále rozšiřuje.

ilustrační foto | Foto: AZ - Pokorny, s.r.o./archiv