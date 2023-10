Rozumně skloubit kvalitní přípravu studentů na české univerzity se světově uznávaným mezinárodním studijním programem v angličtině je pro některé pomyslným středoškolským snem.

Foto: Sunny Canadian International School

Ten se do reality podařilo převést na Sunny Canadian International School, škole sídlící těsně pod jižním okrajem Prahy, kde se studenti připravují nejen na standardní českou maturitní zkoušku, ale mají též možnost dosáhnout mezinárodně uznávaného středoškolského diplomu v rámci AP Programu.

Jak na Sunny Canadian International School probíhá studium a jak vypadá způsob jeho zakončení?

Studenti se po celou dobu studia připravují na přechod jednak na české vysoké školy, jednak na univerzity v zahraničí. Předpokladem takové možnosti je kromě jiného podporující prostředí a špičková znalost angličtiny, jelikož po celou dobu studují odborné předměty jak v češtině, tak v angličtině. Běžně maturanti na SCIS odchází s úrovní angličtiny C2.

Zdroj: Sunny Canadian International SchoolV rámci mezinárodního studijního programu AP pak skládají zkoušky z několika předmětů, díky čemuž následně mohou získat AP International Diploma nebo AP Capstone. AP předměty si student volí podle svého zájmu a vzhledem k velkému výběru některé učíme přímo pod naší střechou a jiné ve spolupráci s partnerským CTM. Navíc je program často zohledněn u přijímacích zkoušek na VŠ nejen ve světě, ale i v Česku.

Co se pod názvem AP International Diploma skrývá? A co je to AP Capstone?

AP je zkratkou pro Advanced Placement. Jedná se o mezinárodní studijní program, ve kterém je každý předmět zakončen mezinárodní zkouškou na úrovni prvních ročníků zahraničních vysokých škol. Zdroj: Sunny Canadian International SchoolU nás studují některé předměty všichni studenti, některé předměty si naopak mohou volit dle svých zájmů, a ušít si tak v podstatě studium na míru. To je typické pro AP Capstone. V AP International Diploma si předměty student volí v jednotlivých předmětových oblastech. Vzdělání je tedy všeobecnější a více připomíná program IB.

Jak se tento studijní AP Program právě od výše zmíněného programu liší?

Zkoušky AP studenti skládají v průběhu celých 4 let gymnázia, a nikoliv všechny najednou na konci studia.

Vybranému AP předmětu se student věnuje velmi intenzivně rok a na jeho konci skládá zkoušku. AP Diploma je tím pádem vhodnější pro ty, kteří skládají i českou maturitu, a to zejména díky tomu, že studenty enormně nezatíží v závěrečném roce studia a ponechá čas na přípravu na přijímací zkoušky na vysoké školy.

Zdroj: Sunny Canadian International School

Čím ještě žijí studenti Sunny Canadian?

Pestrým středoškolským životem s pocitem podpory a bezpečí. Vidíme, že je baví třeba studentské stáže, oblíbené DofE, sportovní soutěže, debatování, Model OSN či zapojení do programu Evropského parlamentu mládeže.