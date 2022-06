Česká komedie je klasikou. Připravili jsme pro vás výběr 3 skvělých filmů. Viděli jste je již všechny?

Foto: VOYO

Teorie tygra

Charismatický veterinář Jan (Jiří Bartoška) dlouho snáší, co vše se kolem něj děje. Jednoho dne toho však je hodně i na něj. Za pomyslným bouchnutím do stolu stojí smrt jeho tchána, kterého celý život držela pod dozorem jeho žena a Janova tchyně (Iva Janžurová). O to horší je uvědomění, že sám žije stejný život jako jeho tchán a manželka Olga (Eliška Balzerová) se až nápadně podobá své matce.

Vyskočit ze zaběhlé rutiny však není snadné, ale díky své praxi se inspiruje u papouška s Alzheimerem. Jan se tak vydává na dobrodružnou cestu, která změní nejen život jeho a manželky, ale také jeho dcery Olgy (Tatiana Dyková) a snachy Aleny (Pavla Beretová). Kdo nakonec dokáže porazit rodinné prokletí?

Chata na prodej

Rodina musí držet při sobě. Alespoň v důležitých okamžicích, mezi které patří i prodej rodinné chaty, ke které mají vzpomínky všichni z tří generací jedno rodiny. Když se matka (Ivana Chýlková) rozhodne, že poslední víkend na chatě stráví společně se svými rodiči i dětmi, manžel (David Vávra) se jí marně snaží vysvětlit, že to není dobrý nápad. Marná snaha.

Na chatu se tak o dušičkovém víkendu sjedou prarodiče (Jan Kačer a Jana Synková), kteří mají k chatě zcela odlišný stav a nebojí se to říct nahlas. Zatímco dědeček je na straně matky, babička je na straně otce. A tak přichází řada na děti (Tereza Voříšková a Jan Strejcovský), kteří si na chatu přivezou své partnery. Aby toho nebylo málo, rozlučku s rodinnou chatou nevynechá ani vlezlý soused Pepa (Václav Kopta).

Jak jsme hráli čáru

Když při výchově chybí rodiče, dítě to vždy poznamená. Někdy pozitivně, jindy negativně. Své o tom ví i malý Petr (Richard Labuda), o kterého se po emigraci rodičů do Vídně starají prarodiče (Milan Lasica a Libuše Šafránková). Petr má v hlavě jedinou myšlenku. Dostat se přes čáru a být opět se svými rodiči. Ne všichni však mají pochopení pro jeho přání. Proti je zejména velitel pohraniční stráže (Ondřej Vetchý) nebo skupinka černogardistů, která rád trápí slabší děti.

Petr si však svým vystupováním získal i spojence, se kterými bojují proti silnějším. Zároveň směřuje i k něčemu, co už Petr nečekal. Končí šedesátá léta a přejít přes čáru už není nemožné. Musel by kvůli tomu ale opustit své prarodiče, kteří se o něj starali i přátele. Bude silnější přání vidět rodiče?

