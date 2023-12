České smrky se vyplatí nejen o Vánocích. Ceny dřeva a pelet klesají

Český smrk by chtěl mít doma každý, a to nejen o Vánocích! Cena palivového dřeva se snížila o 35 % a cena pelet klesla o 14 % za poslední čtyři měsíce. I v novém roce bude dřevo z českých lesů dostupným a spolehlivým zdrojem tepla pro váš domov, a to i ve formě pelet a briket.

Foto: EPC