Koloběžky jsou trendem, který stále častěji vídáme v ulicích měst, ale také na trackových cestách v přírodě. Češi si zkrátka tento prostředek zamilovali, ať už k jeho pohonu využívají vlastní síly nebo malý motor. Svůj podíl na tom nesou i lokální čeští výrobci, kteří vynikají kvalitními produkty a léty zkušeností. Jedněmi z nich je i společnost Kostka - kolobka. Firma pod vedením otce a syna produkuje desetitisíce koloběžek všeho druhu ročně. Zákazníci za nimi na Šumpersko jezdí i stovky kilometrů a za svou kamennou provozovnu získali ocenění Visa Czech Top Shop.

Foto: Visa Europe Services LLC

Prodejnu a výrobnu firmy Kostka - kolobka najdeme v malé obci Potůčník u Hanušovic. Na počátku podnikání by možná jen málokdo tipoval, jak se obchodu mezi lesy a potůčky malebných Jeseníků bude dařit. „Jsme tady doma. Říkali jsme si, že pokud uděláme dobrý produkt se zajímavou prodejnou, mohl by sem za námi do lesa jezdit i celý svět. A to se nám podařilo. Jsme důkazem, že není třeba mít obchod jen ve velikých městech, ale zákazníci na toto místo jezdí i za turistikou spojenou s nákupem. Zanechá to v nich daleko hlubší zážitek,“ podotýká ředitel společnosti Marek Kostka mladší.

Rodinná firma vznikla v roce 1998 a zprvu se nezaměřovala pouze na koloběžky. Po letech se však tento artikl stal pro otce a syna Kostkových srdcovou záležitostí. „Koloběžky jsou v Česku populární zejména díky naší dlouhodobé práci. Od konce 90. let jsme strávili tisíce hodin prezentací tohoto sportu. Česko, ať se to nezdá, je národ sportovců. Koloběžka je pohybově velmi benefitní a mnoho lidí je vyhledává jako alternativu k jiným sportům nebo jako kompenzační pomůcku. Je to vhodný sport jak pro děti, tak pro seniory, ale i aktivní sportovce,“ popisuje dále ředitel firmy.

Ocenění Visa Czech Top ShopZdroj: Visa Europe Services LLC

Moderní prodejna je základ

Koncept hanušovické prodejny získal ocenění Visa Czech Top Shop za měsíc červenec. Soutěž každý měsíc hodnotí a vybírá to nejzajímavější, co kamenné obchody po celém Česku svým zákazníkům nabízejí – od inovativního přístupu k prezentaci svých produktů až po zákaznický servis a personál. „Baví nás sledovat nové trendy a zkoušet je do prodejny aplikovat. Nemáme strach zavádět změny. Jdeme do toho, protože věříme, že to bude fungovat,“ říkají otec se synem Kostkovi. Jejich showroom v Hanušovicích zaujme nejen udržovaným exteriérem s testovací dráhou, ale také příjemným designem a ochotným personálem uvnitř.

„Naší velkou výhodou je, že si v naší prodejně mohou zákazníci vyzkoušet nejširší portfolio koloběžek. Děláme koloběžky pro děti, koloběžky na turistiku a sport, závodní koloběžky, koloběžky pro venčení psů nebo elektrokoloběžky,“ zmiňuje zakladatel rodinného podniku a zároveň starosta obce Hanušovice Marek Kostka starší, jehož „kolobky“, jak se v regionu koloběžkám říká, míří ve velkém i do zahraničí. Jeho inovativní přístup je patrný nejen v samotné prodejně, ale také v obci, kde zřídil cashless samoobslužnou restauraci.

Ocenění převzali otec a syn Kostkovi letos v září přímo v prostorách prodejny. „Zdejší prodejna je unikátní v mnoha ohledech. Jednak vyniká umístěním v obklopení krásné jesenické přírody, a zákazníkům tak nabízí mimo jiné turistický zážitek. Zároveň také splňuje podmínky příjemné zákaznické zkušenosti, kdy si zde mohou vše pohodlně vyzkoušet, dozvědět se všechny důležité informace a potkat se s ochotným personálem. Jsme rádi, že jsme mohli tyto podnikatele, kteří do své práce dávají veliký kus srdce, ocenit a zařadit mezi 12 finalistů letošního ročníku,“ prozradil Petr Polák, country manažer společnosti Visa pro Českou republiku.

Výběr není radno podcenit

Jak zmiňují odborníci na slovo vzatí, při výběru koloběžky je dobré sledovat několik základních parametrů, které se liší například od výběru kola. „Důležité je vybrat správnou ergonomii. Lidé si často myslí, že by řídítka měla být poměrně vysoko. Tak to ovšem vůbec není, pohyb má vycházet hlavně z ramen. Další důležitá věc je, že odraz by měl vycházet ze špičky nohy. U nás si mohou zákazníci vše důkladně vyzkoušet na testovací dráze,“ zmiňuje Marek Kostka junior.

A co podnikatelé z Jeseníků plánují do budoucna? „Budeme se dále ubírat cestou zdraví. Stále se zpracovávají nové zdravotní studie, které jsou v dobrém slova smyslu překvapující, jaké skvělé účinky jízda na koloběžce pro lidi má. Rozhodně si myslíme, že je třeba podporovat také školy a pohybový základ dětí. To se nám daří díky projektu Tělák nás baví. Aktuálně jsme dokončili novou generaci koloběžek a chtěli bychom dále klást důraz na elektromobilitu, do které nyní ve velkém investujeme,“ uzavírají Kostkovi své vyprávění.