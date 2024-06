Horská perla v létě vyžene tep dětem i dospělým. Adrenalin, naučné stezky, lanovky zdarma i koncerty.

Foto: město Špindlerův Mlýn

Jedněmi milovaný, jinými pomlouvaný. Špindlerův Mlýn nebo taky český Aspen? Společné rysy obě horské perly mají- resorty v srdci nádherné přírody lákají turisty v zimě i v létě. V čem ale Aspen české krkonošské perle nesahá ani po kotníky, je sport a adrenalin. Do Špindlu se totiž pořád ještě jezdí hlavně za nimi.

Do panenské přírody je přitom z centra Špindlerova Mlýna doslova pár kroků. Okolní svahy bedlivě střeží Krkonošský národní park, někdy přistřihává křidélka rozvojovým plánům místních podnikatelů, je ale zárukou, že právě tady, v srdci Krkonoš, zůstává příroda a zábava v rovnováze a z města se nestává lunapark.

Nuda pro malé i velké? Tady ji nečekejte, zabaví se celá rodina

Výpravu pro celou rodinu je třeba pečlivě plánovat. Dobrá myšlenka se může obrátit doslova v peklo, pokud třeba vezmete děti na náročný výlet bez možnosti zábavy nebo zmrzliny jako cíle.

Okolí Špindlerova Mlýna je prošpikováno možnostmi pro ty nejmenší i pro skupinky starších ratolestí, které není úplně jednoduché zaujmout. Ať už s malými nebo většími, mnoho hotelů má v létě už v pobytu zahrnutý výjezd lanovkou zdarma. Vrcholky Krkonoš jsou tak dostupné bez velké námahy i nervů. U horních stanic lanovek čekají dětská hřiště a prolézačky. Děti jsou tu šťastné a rodiče mají chvilku na zasloužený odpočinek. K hlídání si mohou dát doušek vychlazeného prosecca a v klidu naplánovat trasu. Před odchodem je na čase vyzvednout mapku na naučnou stezku - z Medvědína jak jinak, než po stopách Medvědí stezky, z Plání po Mechové pěšince. Prostě hurá z kopce dolů a věřte, že ve svých dětech zažehněte lásku k chození po horách.

A co po návratu? Je čas na další zpestření a odměnu. Nabízí se bobová dráha. 111 metrů a 22 zatáček, radostný výskot a na konci foto. A rychle na další jízdu. Baví to děti i dospělé. Věřte, je to vyzkoušené!

Proč nahoru? Zůstaňte jeden den v údolí

Není ideální počasí? Fouká nebo máte kočárek a hřebeny vás každý den nelákají? Rodinnou pohodu lze zažít i dole v údolí. Ideální procházkou je dobře dostupná Hornická stezka ve Svatém Petru. Kilometr a půl dlouhá naučná stezka zabaví a ukáže, jak se zde žilo v dobách, kdy turistický ruch nebyl ještě ani v plenkách a část obyvatel se věnovala právě hornictví.

A jak se odměnit v tomto krásném koutě Špindlu? Tajným tipem je zastávka na dobrou kávu na terase pensionu U Šrenků. Něco sladkého pro ratolesti se tu také vždycky najde a pak už hurá zpátky do centra.

Zdroj: město Špindlerův Mlýn

Mekka adrenalinu

Se skupinkou kamarádů nebo dětmi na prahu puberty už naučné stezky nestačí. Je na čase vyzkoušet aktivity, které zvednou adrenalin. Zážitkem je třeba obří houpačka v Adventure parku, slaňování po hrázi Labské přehrady nebo třeba sjezd po visutém lanu z jedné strany přehrady na druhou. Vypadá to jednoduše. Až do chvíle, kdy stojíte a máte udělat krok do prázdna. Zkuste to, je to zážitek na který nezapomenete!

Obratnost a pohyb bez pevné půdy pod nohama si všichni otestují v lanovém Monkey Parku nedaleko bobové dráhy. Jen pozor, není to na chvilku. Na zdolání trasy si nechte raději hodinku. Tady ve vzduchu se nevyplatí moc spěchat. Pro ty, kdo ještě nedorostli do 140 cm výšky není velká opičí dráha určená, v lese pod ní je ale i menší cestička, aby nebyli smutní. A za velké i menší sportovní výkony může být třeba koláč nebo zmrzlina v restauraci u bobové dráhy.

Sjezdy nejen v zimě

Sjezdovat ve Špindlu jde i v létě. Jak? Třeba na terénních koloběžkách po trasách od horních stanic lanovek. Nebo na těch silničních ze Špindlerovy boudy. Na své si přijdou i cyklisti. I když, co si budeme povídat, cyklistika není v národním parku úplně ideálním sportem. Aby vám pobyt nic nezkalilo, je třeba sledovat a respektovat značení a omezení vjezdu na některé trasy.

Jak vyjet dál i bez fyzičky? No přece na kole s baterkou. Elektrokola jsou prostě možností, jak prozkoumat širší okolí a v kopcovitém terénu se vydat dál, aniž byste se úplně zničili.

Po výkonu na taneček

A co když se rodinka unaví? Pak je čas na kulturu. Hitem letošního léta je série koncertů Špindl Unplugged. Každou prázdninovou sobotu odpoledne v parčíku u bílého mostu. Piknik nebo jen posezení na nových lavičkách ve tvaru labských kamenů u nového pódia, to prostě bude báječné.

Všechny adrenalinové aktivity najdete v detailu na www.mestospindleruvmlyn.cz