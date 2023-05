Whisky pije 78 % žen, ukázal průzkum, který si nechala zpracovat Palírna U Zeleného stromu.

Foto: staramyslivecka.cz

Máj patří i whisky – a letos se její světový den oslavuje 20. května. Na svůj žitný destilát může být právem hrdá také prostějovská Palírna U Zeleného stromu. Stará žitná myslivecká je totiž odkazem tradiční české receptury, která v této nejstarší palírně v Evropě vznikaly i před více než 500 lety. Whisky je dnes považována za moderní pití, které si podmaní nejen muže, ale i ženy, jak ukázal průzkum mezi Češkami.

Zdroj: staramyslivecka.cz

Ženy a whisky

Mohlo by se zdát, že whisky je nápoj gentlemanů, ale jak odhalil průzkum, holdují jí kromě mužů i ženy. Čím dál více z nich inklinuje ke kvalitnímu pití a vyzná se v něm. Za znalkyně whisky se považuje více než 11 % dotázaných ve věku od 18 do 65 let. Ve společnosti si dá s chutí sklenku 33,5 % žen, zejména pak ženy od 45 do 53 let. Naopak nejmladší skupina, tedy ženy do 26 let, si ji vychutná raději doma. Na domácí pohodu s whisky sází celkově 23 % dotázaných. Na návštěvě neodolá whisky 21,5 % žen, přičemž nejvíce z nich je zastoupeno v kategorii 54–65 let.

Výjimečnost žitné whisky

Než si vychutnáte výběrovou žitnou whisky, trvá to sedm let. Výjimečná Stará žitná myslivecká Selection zraje v dubových sudech po celou tuto dobu. Během prvních čtyř let se v ní rodí jemnost a ovocná chuť. Zbylé tři roky dozrávají jen ty nejkvalitnější žitné destiláty. Až poté nabývá na své komplexnosti. Díky jedinečně jemné chuti ji má v oblibě více a více žen. Kromě vůně po posečených žitných klasech a vanilky spočívá jedinečnost této whisky ve sladkém zakončení a hřejivé měděné barvě. Není tak divu, že Stará žitná myslivecká byla oceněna i ve světě.

Zdroj: staramyslivecka.cz

Jak správně degustovat

Malý návod na správnou degustaci whisky: důležitá je volba sklenky – uzavřený tvar s tenkou stěnou, díky němuž si vychutnáte veškeré aspekty chutě i vůně. Cca 2 cl nápoje doporučujeme podávat při pokojové teplotě. Před samotnou degustací pomalu zakružte sklenkou, abyste mohli sledovat pomalé stékání nápoje po stěně sklenice na dno.

Vůni nejlépe ohodnotíte lehkým přivoněním s pootevřenými ústy, čímž se rozvine větší škála aromatických tónů. Chuť se nejvýrazněji projeví po delším poválení nápoje v ústech po celém jazyku. Hořkost cítíme u kořene jazyka, sladkost na jeho špičce, slanost na předních okrajích a trpkost na zadních. Díky rozložení doušku lze rozpoznat i ty nejjemnější chutě.

Na whisky si udělejte čas, vychutnejte si ji, jak se patří, a pijte s rozumem.

Zdroj: staramyslivecka.cz

Palírna U Zeleného stromu a.s.

Palírna U Zeleného stromu a.s. má ojedinělou historii, která začala již v roce 1518 udělením práva vařit pivo a pálit pálenku domu U Zeleného stromu v Prostějově. Jde o unikát nejen v Česku, ale i v rámci celé Evropy, kde neexistuje palírna s delší historií. Palírna U Zeleného stromu a.s. (též známá podle jednoho ze svých výrobků jako Starorežná Prostějov) je ryze česká firma, která je i bez cizího kapitálu druhým největším výrobcem lihovin v České republice. Mezi nejznámější značky patří Starorežná, Blend 42 Vodka, Heffron či Hanácká vodka a zejména výjimečná česká žitná whisky „Stará žitná myslivecká“. Výrobky firmy jsou oceňovány pro svou chuťovou kvalitu medailemi na významných světových soutěžích a díky tomu firma své značky úspěšně vyváží. S produkty Palírny U Zeleného stromu a.s. se zákazníci mohou setkat v dalších dvaceti zemích pěti kontinentů. Na domácím trhu pak s firmou spolupracují při distribuci svých výrobků značky s nejvyššími společenskými ambicemi, jako jsou Koval, Dictador, NAUD, Pushkin, Berentzen a další.