Zvolte si jazyk, měnu, lokalitu a stiskněte VYHLEDAT. A držte si klobouky, protože tohle bude velká jízda!

Český start-up Superbyty 24 doslova vtrhl na světový realitní trh. Jako jediný portál se specializuje na byty a apartmány, a to nejen v České republice, ale na celém světě.

Superbyty 24 vytvořili globální prostor pro všechny, kdo se zajímají o byty. Prostor, který slouží k volnému propojení nabízejících a poptávajících. Kdo chce rychle a především zdarma prodat či pronajmout svůj byt, má díky portálu Superbyty 24 konečně možnost. Stejně tak lidé nebo soukromí investoři, kteří nový byt/apartmán právě hledají a nechtějí platit žádné vstupní poplatky s nutností registrace a vkládání osobních údajů.

“Pro soukromé inzerenty s jedním bytem bude inzerce zdarma navždy“, potvrzuje zakladatel Martin JUPA. Pro obchodníky s byty a realitní kanceláře připravujeme do budoucna roční předplatné, jehož cena však bude vzhledem k množství služeb a obchodních případů zanedbatelná. Právě proto z naší nabídky, pro prvních 1 000 realitních partnerů inzerce zdarma, zbývá již jen pár posledních pozic. K dnešnímu dni tuto nabídku využilo přes 900 realitních kanceláří.

Aktuálně portál Superbyty 24 nabízí přes 13 tisíc inzerátů s byty a apartmány v desítkách zemí, avšak díky enormnímu zájmu o tuto novou platformu další nabídky z Česka i nových zemí přibývají každý den, což můžete komfortně sledovat díky aplikaci pro iOS i Android, která je taktéž zdarma ke stažení v AppStore a Google Play. V aplikaci si jednoduše nastavíte parametry Vašich představ či požadavků a pak už si jen prohlížíte nabídky, o kterých můžete být denně informováni. Nebo jen jednou týdně. Vše záleží jen na Vás, jaké požadavky si v aplikaci nastavíte, vše je uzpůsobeno pro Váš maximální uživatelský komfort.

Základem úspěchu Superbyty 24 není jen specializace na byty/apartmány, ale také unikátní algoritmy, které jsme vyvinuli pro systém vyhledávání. A samozřejmě jednoduchost při ovládání a jedinečný, snadno zapamatovatelný design – dodává zakladatel Superbyty 24 Martin JUPA. Tyto algoritmy umožňují uživatelům získat relevantní výsledky vyhledávání na základě jejich preferencí, jako jsou poloha, cena, velikost a další klíčové faktory. Především je to však možnost volby zájmových bodů, které si můžete libovolně zadat dle vlastních požadavků a potřeb. Dám Vám příklad… Nadnárodní korporace přeřadí svého manažera, pana Mayera z New Yorku do Berlína. Pan Mayer má ženu, dvě děti a psa. Manželka ráda bruslí, děti chodí na plavání a všichni chodí na procházky se psem. Pan Mayer se v Berlíně nevyzná a vzhledem k jeho časovému vytížení nemá možnost odletět na týden do Berlína, aby si vše prohlédl a zajistil nové bydlení, které by ideálně vyhovovalo požadavkům jeho rodiny. Tzn., aby denně nestrávili několik hodin v autě dojížděním do práce, školy, na bazén, na zimní stadion či na procházku do parku se psem. Pan Mayer tedy zadal parametry svého požadavku na velikost a umístění bytu nejen vzhledem ke své práci, ale také škole, bazénu, zimnímu stadionu a parku. Náš portál i aplikaci jsme vyvinuli tak, aby všechny tyto parametry dokázali zohlednit a filtrovat. Díky těmto možnostem mohou návštěvníci Superbyty 24 snadno a rychle najít bydlení, které vyhovuje jejich požadavkům ve všech možných směrech.

„Naší hlavní prioritou je usnadnit uživatelům nákup či pronájem bytů a apartmánů nejen v České republice, ale po celém světě.“ uvedla Michaela Ferková, vedoucí call centra a zákaznického servisu. Naší hlavní výhodou je vyjma jedinečného designu především velmi snadná orientace na mapě s možností barevného označení oblíbených položek.

Superbyty 24 však neustále rozšiřují svou nabídku díky spolupráci s realitními kancelářemi, makléři, developery a majiteli nemovitostí z celého světa. S rychlým růstem a inovativním přístupem se Superbyty24 stávají jedním z nejpopulárnějších hráčů na českém realitním trhu a postupně si podmaňují i jiné evropské státy. “O popularitě svědčí přes 5000 úspěšně zobchodovaných inzerátů, na které jsme dosáhli za necelý rok provozu“ potvrzuje obchodní ředitel Richard Škopek.

Ve společnosti Superbyty 24 však neplánují zůstat jen u současných úspěchů. Společnost má ambiciózní plány pro další rozvoj svých služeb a rozšíření působnosti na další trhy. V nejbližší době se zacílí na další zlepšování uživatelského komfortu a zdokonalení vyhledávání, aby si uživatelé mohli užívat ještě větší pohodlí a efektivitu při hledání bydlení.

Je zřejmé, že společnost Superbyty 24 je na správné cestě k tomu, aby se stala jedním z nejvýznamnějších hráčů na světovém realitním trhu s byty. Svým přístupem, silnými partnery a jasnou vizí budoucnosti má tato česká společnost všechny předpoklady pro to, aby dosáhla svých ambiciózních cílů a zásadně změnila způsob, jakým budou lidé řešit bydlení v budoucnosti.

Vyzkoušejte unikátní platformu www.superbyty24.cz