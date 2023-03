Produkce brýlových čoček ve firmě Omega Optix je ukázkou dokonale odladěného propojení všech výrobních operací. Zařízením, které zajišťuje ideální cestu výrobku od polotovaru až k finálnímu páru čoček, je dopravníkový systém VarioFlow plus společnosti Bosch Rexroth.

ilustrační foto | Foto: Bosch Rexroth/archiv

Termín „propojená výroba“ je dnes velmi oblíbený. Skoro vždy se tím myslí propojení digitální sítě. To ale nestačí. Plynulá výroba vyžaduje tok materiálu právě tak, jako tok informací. Nahrazení manuální manipulace chytrým dopravníkem je součástí cesty firmy Omega Optix k uvádění čtvrté průmyslové revoluce do praxe.

Sériová výroba individualizovaných produktů

Výroba společnosti Omega Optix v Brandýse nad Labem patří na evropskou špičku. Standardně dodávají pár brýlových skel za 3 dny od objednání, v případě expresní služby to dokáží i za 24 hodin. Za takto krátkou dobu dojde k vybroušení plastového polotovaru do požadovaného tvaru pomocí polykrystalických diamantů a laserovému vypálení skrytých značek pro další zpracování. Čočka se dále lakuje a případně i barví do požadovaného odstínu. Následuje nanášení antireflexních vrstev pomocí nanotechnologií ve vakuových strojích. Po kontrole optických parametrů se pokračuje zabroušením skel do obrouček a odesláním do příslušné oční optiky. Výroba běží 24 hodin denně, 5 dní v týdnu.

Pracovní úkon v každé z těchto operací je přizpůsoben konkrétním požadavkům zákazníka a někdy se dokonce ještě v průběhu výroby změní, na to vše jsou v Omega Optix připraveni.

Ruční manipulace s přepravkami byla neudržitelná

Ke zvládnutí zvyšujícího se objemu zakázek a zkrácení dodacích časů byly v předchozím roce propojeny automatické výrobní stroje a manuální pracoviště dopravníkovým systémem. Dříve operátoři přenášeli přepravky s čočkami ručně mezi jednotlivými výrobními operacemi. U strojů byly pouze krátké gravitační dopravníky pro menší počet přepravek. V takto uspořádané výrobě docházelo k situacím, kdy některé z manuálních či automatických pracovišť nebylo včas zásobeno přepravkami a docházelo tedy k prostojům ve výrobě.

Současně prudce rostla poptávka po výrobcích firmy Omega Optix a firma musela reagovat nákupem dalších výrobních strojů. Takový počet strojů již ale nebylo možné obsloužit přenášením přepravek operátory. Vedení firmy se proto rozhodlo, že stroje a pracoviště budou propojeny dopravníkovým systémem. Dopravník VarioFlow plus od Bosch Rexroth byl pro tento požadavek jasnou volbou.

Dopravníkový systém umožnil další rozvoj

V současné výrobě je dvojice čoček vložena do speciální přepravky, ve které projde celým výrobním procesem. Spolu s čočkami je zde i výrobní list s čárovým kódem, podle něhož řídicí systém přesně ovládá jednotlivé výrobní kroky i transport dopravníkovým systémem. Průběžné informace systém získává od skenerů čárových kódů, které jsou rozmístěny po výrobní lince.

Řídicí systém ovládá výhybky na dopravníku – takže každá přepravka je přepravena přesně do těch výrobních strojů a manuálních pracovišť, které jsou potřebné pro výrobu konkrétní dvojice čoček. Pracovištím s nepotřebnými operacemi se přepravka vyhne. Pokud například zákazník nepožaduje barvení čoček, přepravka příslušný stroj jednoduše mine a pokračuje rovnou na další operaci.

„Dopravníkový a rovněž i řídicí systém je dokonale variabilní. Když zakázce zadáme vysokou prioritu, prochází výrobou systémem „first in first out“ (první dovnitř první ven). Díky tomu stíháme expresní 24hodinové termíny. Zakázky můžeme také shromažďovat do skupin (batchovat), aby na sebe „počkaly“ a společně prošly operací, která probíhá v jednorázovém cyklu, jako je třeba nanesení vrstev ve vakuovém stroji,“ vysvětluje Michal Tůma, technický manažer, který je ve firmě Omega Optix průkopníkem automatizace.

Bosch Rexroth má s dopravníky rozsáhlé zkušenosti

Bosch Rexroth je celosvětově působící společnost zabývající se dodávkami automatizace a hydraulických systémů. Svým zákazníkům nabízí od dodávek komponentů až po kompletní řešení výborních linek.

Jak probíhá spolupráce s firmou Omega Optix, přibližuje za Bosch Rexroth Bedřich Dittrich, obchodně technický zástupce divize Montážní technika: „Naši projektanti navrhnou a nadimenzují dopravníkový systém přesně dle dané aplikace. Následně nabízíme našim zákazníkům podporu při montáži, uvedení do provozu a náběhu sériové výroby. Samozřejmostí je pak záruční a pozáruční servis.“

VarioFlow plus přináší výhody do celého procesu

Hlavním přínosem propojení, neboli „zřetězení“ manuálních a automatických pracovišť dopravníkovým systémem je zvýšení produktivity výroby. Díky vhodně navrženému dopravníkovému systému jsou všechna pracoviště v celém výrobním procesu optimálně zásobena a vytížena, což vede ke zvýšení počtu vyrobených kusů za směnu a zároveň i k redukci rozpracovaných kusů ve výrobním procesu.

Systém VarioFlow plus si ve firmě Omega Optix vybrali především pro jeho velkou flexibilitu při tvorbě layoutů, která jim pomohla vyřešit problém s omezenými výrobními prostory.. Dopravní dráhy jsou v mnoha případech umístěny nad sebou. V chodicích koridorech jsou pak dopravníky situovány pod stropy. Přesná vizualizace dopravníků v softwaru MTpro ještě před realizací umožnila najít v každém místě nejvhodnější řešení a vedla také ke zkrácení doby instalace.

Výhodou dopravníku je velká transportní rychlost až 60 m/min a velmi tichý chod. Ten ocení zejména pracovníci u manuálních operací. Nízkou hlučnost zajišťují speciální komponenty, například tiché stopery přepravek, ale i samotná konstrukce dopravníku vyžadující malé množství potřebných pohonů.

Montáž VarioFlow plus je snadná a rychlá, což ilustruje i skutečnost, že ve většině případů byly dopravníky instalovány za plného provozu výroby.

Dopravník ušetřil práci operátorům, kteří se dříve věnovali manuálnímu přenášení přepravek. Jak potvrzuje pan Michal Tůma, pracují všichni na jiných pozicích ve výrobě, někteří ve skladu polotovarů, jiní jako obsluha nových strojů.

Úspěšná firma nezůstává stát na místě

Mezi evropskými laboratořemi pro výrobu čoček probíhá nevyhlášený závod a každá z nich pečlivě sleduje své konkurenty. V Brandýse nad Labem vynikají velkou rychlostí výroby v kombinaci s širokým portfoliem výrobků, a to právě díky chytré automatizaci. Z tohoto hlediska jsou považováni za nejmodernější laboratoř v Evropě. Přitom neustále omezují spotřebu energií, vzduchu i vody, což zvyšuje nejen jejich prestiž v očích zákazníků, ale i šance na další zakázky.

„Poptávka po našich výrobcích stále roste a plánujeme další rozšíření výroby. Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem s dopravníky VarioFlow plus počítáme s jejich nasazením i v těchto budoucích projektech. Spolupráce s firmou Bosch Rexroth nám poskytuje výbornou podporu od prvních návrhů až po konečné zprovoznění dopravníků,“ uzavírá pan Michal Tůma.

Autoři: Bedřich Dittrich, Bosch Rexroth & Tomáš Trojan, Strojírenství CZ