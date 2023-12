Českým klubům se v evropských pohárech daří

Český fotbal má v evropských pohárech hned trojnásobné zastoupení, našim týmům se navíc daří. Dokládá to i fakt, že úspěšně sbírají body i do národního koeficientu, vylepšují tak své pořadí a blíží se k umístění, které by zaručovalo přímý postup našeho mistra do Ligy mistrů. Kdo tomu v posledních letech věřil?

Foto: EDDIE s.r.o.